La Glorieta

La magia del Congreso. Como por arte de magia se resolvió el problema de titulación que había en el Tecnológico de la sindicatura de Eldorado luego de que el problema fuera expuesto en la tribuna del Congreso del Estado. Jóvenes de tres generaciones vivieron un verdadero calvario tras culminar sus estudios y no poder titularse porque la firma del director, Carlos Báez Montes, no estaba registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Luego de que se ventiló que podría ser llamado a comparecer en 24 horas “milagro”, ya estaba autorizada su firma. Que este tema sirva como experiencia para que las instituciones educativas no sean tan burócratas tuvieron hasta tres años a grupos de estudiantes esperando por su título, documento con el cual no pueden laborar en algunas empresas, ahora la pregunta es el tiempo y las oportunidades perdidas de los egresados ¿cómo se los compensarán? ¿Irán a recibir siquiera una disculpa pública?

Sin representación. Los maestros jubilados, de Somos Más que 53 se encuentran muy decepcionados por el actuar del líder sindical Fernando Sandoval Angulo ya que aseguran que no representa, ni defiende los intereses del gremio. Indicaron que actualmente quienes se van jubilando tienen los mismos problemas en los pagos de algunas prestaciones que quienes se jubilaron hace varios años pero no se está haciendo nada por apoyarlos. El líder sindical se mantiene muy lejos de los problemas de los maestros cuando sería él quien debería de andar encabezando las luchas como los plantones en el Palacio de Gobierno y otras protestas pero no, opta por dejar solos a quienes deciden exigir lo suyo. Los jubilados son ignorados por el Gobierno estatal y también por el sindicato, se olvidan que ellos cumplieron su vida laboral y dieron mucho al estar activos por eso no entienden porque se les deja solos.

Plantón permanente. Desde este día y hasta que el gobernador Quirino Ordaz Coppel levante el veto a la ley de la Secretaría de Seguridad Pública, viudas de policías se apostarán en el Palacio de Gobierno y no se moverán de allí hasta tener una respuesta. De acuerdo a las viudas el gobernador no aprueba la ley porque uno de los que no quiere que lo haga es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, entonces el cuestionamiento de ellas es, por quedar bien con el alcalde de Culiacán le va a dar la espalda a las familias de policías. Las viudas ya están decididas a luchar hasta tener una respuesta. No se les hace justo tener hijos enfermos sin poder curar, sin poder estudiar y todo porque sus esposos murieron siendo policías. Desde el Palacio de Gobierno las viudas les mandarán el mensaje a los policías activos que es lo que les esperan a sus seres queridos si ellos fallecen, les espera quedarse en el desamparo y tener que andar en plantones para luchar por una pensión, lo cual es muy injusto. Además de este plantón el gobernador también tendrá otro por un conflicto de varios terrenos costeros en la zona de Cerritos en el Puerto de Mazatlán.

Mortandad de peces. Las autoridades estatales y federales tienen mucho trabajo esta semana y será el dar a conocer el porqué se está registrando la mortandad de peces en el Canal Recursos Hidráulicos de Culiacán. Este canal de riego todavía lleva agua y en la mañana de ayer empezaron a flotar los peces muertos lo cual alertó a familias que habitan cerca. Pese a que los peces se miraban desde lejos y estaban empezando a captar la atención de muchos automovilistas al parecer ninguna autoridad estaba enterada de este problema. Se estará al pendiente de los dictámenes y análisis que se le realicen. También sobre quién retirará los cientos de peces muertos del agua porque son una fuente de contaminación. Desde ayer habitantes cercanos hicieron en llamado la Comisión Nacional del Agua para que retiren los pescados muertos porque el mal olor ya se empezaba a percibir desde varios metros.

