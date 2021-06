Fluye la inconsciencia. La Cuenca Pacífico-Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con sede en esta ciudad, adelantó algunas de las posibles causas de la repentina mortandad de peces del canal de Recursos Hidráulicos, que tanto asombro causó el pasado fin de semana. El director técnico de la paraestatal, explicó que en cuanto tuvo conocimiento del caso, se ordenó un muestreo del agua de dicho afluente, en diferentes puntos para determinar si hay en el líquido alguna sustancia tóxica que esté generando el problema. Sin embargo, el funcionario no descartó que, probablemente, la muerte de estas especies se deba a la falta de oxígeno en el agua, debido a la escasez de la misma, que, a su vez, es ocasionada por la falta de lluvias. Lamentablemente, el grado de descomposición de los peces ya ha provocado malos olores en el área que, aunado, hay que decirlo, a la basura y desechos que ahí depositan personas sin conciencia por el Medio Ambiente, se ha convertido ya en un verdadero foco de infección. Así que, lo que sí fluye en el canal es falta de conciencia ciudadana.

Viudas desesperadas. La desesperación de las viudas de policías caídos en cumpliento de su deber es tal, que ya amenazaron con un plantón de manera indefinitiva en el Palacio de Gobierno. Y no solo eso: advirtieron que probablemente encabecen una huelga de hambre.Tales anuncios los hicieron ayer, en este recinto gubernamental, en un movimiento que encabeza la Asociación Civil Familias de Policías Caídos. Ahí, la dirigente de esta organización, Andrea Félix, lamentó que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, las tenga en espera de una pensión digna. Casi de de manera paralela, Ordaz Coppel encabezaba, en el mismo edificio, la firma de un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 53, para, según se explicó, otorgar certeza laboral a 17 mil trabajadores activos y a otros 10 mil jubilados y pensionados. En este acto protocolario, el jefe del Ejecutivo estatal fue abordado por los representantes de los medios de comunicación sobre el tema, precisamente, del reclamo de las viudas, a lo que respondió que ya ha sostenido reuniones con las quejosas y llegado a acuerdos, algo que la propia Andrea ha desmentido pues, dice, que Quirino Ordaz les informó que habría mesas de trabajo para resolver la situación, sin embargo, ella considera que no son necesarias porque el tema ya se analizó, además, no las hacen partícipes de estas reuniones. Por otro lado, el mandatario aseguró que, a como la manden los diputados las reformas a la ley de Seguridad Pública (que permita la homologación del monto de pensiones), será publicada para su aprobación.

La segunda Todo parece indicar que Miguel Ángel Murillo Sánchez ya dejó, de manera oficial y definitiva, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, cargo que venía desempeñando desde 18 de enero de 2019. No sería la primera vez que es “cesado” pues, cuatro meses después de su nombramiento, en aquel 2019, la Coordinación Nacional de Delegaciones Federales anunciaba su cese como parte de la reingeniería del presidente Andrés Manuel López Obrados en las delegaciones, en el entendido de que no habría ya funcionarios federales en estas dependencias. Sin embargo, Murillo Sánchez continuó bajo otro esquema y también bajo señalamientos constantes de su escaso trabajo a favor, precisamente, del consumidor. De “florero” no lo bajaban a él y a la Procuraduría de “elefante blanco”. Ahora, la administradora, de nombre Mayra, ha asumido de manera eventual, la responsabilidad de la Profeco, en tanto no venga de la Ciudad de México el nombramiento del nuevo responsable de tan importante encomienda. La apuesta es a que el nuevo titular no aplique la política del avestruz.

Lurios (as). Las y los integrantes de la comunidad LGBTQ+ andan más lurios que un “puntero” con moto nueva, tras el anuncio del gobernador Quirino Ordaz Coppel de que hoy se publica el decreto que permite el matrimonio igualitario.Tiago Ventura, representante del colectivo Sinaloa Incluyente, expresó su alegría de poder casarse aquí, en la entidad.

