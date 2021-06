Avance. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ya dio luz verde para que el Congreso del Estado publique el decreto 645 de reformas a la Ley de Seguridad Pública (para la homologación de las pensiones a las viudas de policías), sin embargo, ahora el asunto está “atorado” por las negociaciones en la retroactividad en el pago y porque se carecen de estimaciones del número de viudas y familiares a beneficiar, así como del impacto presupuestal de las autoridades estatal y municipales, que siguen las autoridades estatal y municipales sin presentar en las mesas de negociaciones. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado José Rosario Romero López, hoy en día solo tienen conocimiento de 26 viudas que saldrán beneficiadas, quien agregó que el problema más acentuado en los 18 Ayuntamientos de la entidad son los retiros voluntarios de policías y las jubilaciones, que son problemas que desde años enfrenta esta ley. Es decir, la resolución a las peticiones de las viudas puede tardar un poco más de tiempo. Mientras tanto, integrantes de la Asociación de Familias de Policías Caídos, que preside Andrea Félix López, marcharon ayer mismo desde el Palacio de Gobierno, donde mantienen un plantón desde el pasado lunes, para reunirse con los legisladores. Ahí, Félix López se pronunció por que el dictamen del decreto sea el mismo y que no le modifiquen nada que les pueda afectar. Refirió que una propuesta de Ordaz Coppel radica en que se haga un pequeño cambio en la redacción de un transitorio, lo que no les afecta.

Buenas intenciones. La iniciativa del Gobierno municipal de Jesús Estrada Ferreiro de fortalecer las acciones de concientización para reducir los riesgos de contagio por covid-19 en el transporte urbano no deja de ser una buena intención. Ayer, el alcalde de Culiacán dio inicio al Programa de Movilidad, que incluye la colocación de calcomanías preventivas en las partes más visibles de las unidades y no se trata sino de insistir en la aplicación correcta de las medidas sanitarias que ya se conocen: uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y la aplicación de gel antibacterial en las manos. Se insiste: son buenas intenciones, pero de eso a que se cubra el objetivo, hay un buen trecho. Por principio de cuentas, habría que ver cuántos transportistas respetarán la capacidad “limitada” y si estos estarán de acuerdo cuando se les retenga la unidad en caso de que infrinja el conductor la disposición. Otro detalle que preocupa es la concentración de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para vigilar que se cumpla con el programa y el posible descuido de labores de prevención del delito en la ciudad. Falta ver, además, si los pasajeros estarán de acuerdo en que se les sanciones y/o arreste por no bajarse del autobús en caso de que no porte cubrebocas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lurios(as). Las y los integrantes de la comunidad LGBTQ+ andan más lurios que un “puntero” con moto nueva, tras la publicación, ayer, del decreto que permite el matrimonio igualitario. Tiago Ventura, representante del colectivo Sinaloa Incluyente, desde el anuncio que hiciera el gobernador Quirino Ordaz Coppel desde el mismo lunes pasado, expresó su alegría de que personas del mismo sexo se puedan casar aquí en la entidad. Este martes 29, el Periódico Oficial de Sinaloa publicó las reformas a los artículos 40 y 165 de las Reformas del Código Familiar del Estado que permite el matrimonio igualitario, que ordena adecuar los formatos de las actas emitidas por el Registro Civil dentro de un plazo de 60 días naturales. Cabe señalar que, en la reforma del artículo 40, párrafo primero, se dispone que el matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, en la que ambas se procuran respeto y ayuda mutua. Asimismo, en el artículo 165, primer párrafo, se señala que el concubinato es la unión de dos personas, quienes sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hacen vida en común de manera notoria y permanente durante dos años continuos o más. El decreto en mención entra en vigor a partir de hoy miércoles 30 de junio, y se ordena derogar las disposiciones que se opongan a las contenidas en el decreto 646.

Síguenos en