Descontento. Apenas el lunes pasado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel formaba un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 53, a través del cual destinará 53.4 millones de pesos en beneficio de 17 mil trabajadores activos y otros 10 mil jubilados y pensionados, y ayer, un grupo de jubilados de este organismo sindical se plantaron en el Palacio de Gobierno, donde, aseguraron, van a permanecer indefinidamente hasta que se emitan los 179 cheques de las devoluciones del fondo de vivienda, que acordaron cumplir en un plazo de seis semanas y que, a la fecha, no ha sido así. Los quejosos, que acudieron desde varios municipios del estado, y que forman parte del movimiento Somos más que 53, en voz de su representante, Teodosio Joel Fausto García, lamentaron la indiferencia y el desdén de la dirigencia del SNTE 53 que se niega a respaldarlos, a pesar de que muchos se jubilaron desde hace 30 años y no han logrado recuperar sus recursos que tienen derecho. Tal parece que Ordaz Coppel no ha logrado tener contentos a los maestros, y que son insuficientes esos 53.4 millones de pesos que canalizarán, de acuerdo al convenio, serán para el pago diferencial de sueldo entre plazas federalizadas y estatales, al pago de gratificación por jubilación a docentes del Cobaes, al incremento del bono del Día del Maestro, a la creación de 50 nuevas plazas y la adquisición de dos predios en Los Mochis y Mazatlán para la construcción de centros recreativos del Sindicato. Y muy en ello, en esa ocasión, el dirigente gremial, Fernando Sandoval Angulo, opinó que el gobernador “le demuestra a los trabajadores de la educación que se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad y sensibilidad”.

Solución. Hablando de dinero: las viudas de policías estatales y municipales acordaron ceder en la retroactividad respecto al pago de las pensiones y su “anhelada” homologación, , y aceptaron tener el derecho a partir de la publicación del decreto de las reformas a la Ley de Seguridad Pública, porque, dicen, están conscientes que sería absurdo pedir hasta 15 años de retroactividad ante la queja de los municipios de que no tienen dinero. Y es que, como se dio a conocer ayer, el gobernador ya ha propuesto la publicación del decreto 645 de reformas a la Ley de Seguridad Pública, pero las negociaciones estaban “entrampadas”, precisamente, en el tema de la retroactividad. Andrea Félix López, presidenta de la Asociación de Familias de Policías Caídos, dio a conocer que ayer miércoles, envió una lista de 26 viudas de policías a la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado, y obtuvieron una respuesta inmediata de negar la homologación a los salarios de los policías activos, sin embargo, opinó que es importante el acercamiento con los Gobiernos municipales y pidan sus derechos, con la finalidad de que ellas puedan solventar sus gastos y luego tomen la decisión de demandar en el caso de retroactividad en el pago. Finalmente, Félix Lópex aclaró que ellas nunca pidieron de que se cubriera lo retroactivo porque se conocen de casos que tienen de 20 a 30 años de retroactivo, pero lo que sí es que se busca la homologación de 100 por ciento para las viudas que no se encuentran en esta condición, así como los municipios procedan a pagar a los familiares que ya cuentan con una pensión, pero sea el monto similar al policía activo.

De acuerdo. Los culiacanenses manifestaron su beneplácito por la implementación del Programa de Movilidad, que el pasado martes inició el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, para reducir los riesgos de contagio por covid-19 en el transporte público. En un sondeo ciudadano que EL DEBATE realizó en el centro de la ciudad, se pudo constatar que las personas están de acuerdo con estas medidas, sobre todo en lugares en los que la gente se aglomera, precisamente, como en los camiones urbanos. Que la iniciativa del presidente municipal es pertinente, agregaron, sobre todo por el gran número de contagios y la poca conciencia que existe, todavía, de los cuidados respectivos.

