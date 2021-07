¡Ya apareció! Coincidentemente, tras haber concluido la marcha que organizaron familiares y amigos de la joven María Fernanda Sánchez, quien había desaparecido de su domicilio en la colonia 4 de marzo, se supo que había sido localizada con vida. Sin dar mayores detalles, y cuando todavía no se retiraba la totalidad de los manifestantes del edificio de la Fiscalía General del Estado, esta dependencia “tuiteó” la información que esperaban: “La menor María Fernanda “S”, por quien se activó Alerta Amber el 28 de junio del presente año, ha sido localizada por nuestra policía de investigación. Ya se encuentra en la agencia del MP siendo debidamente atendida”. De manera muy escueta, la Fiscalía agregó que María Fernanda será puesta a disposición de las áreas encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes para una atención adecuada. Cinthia Mireya, madre de la joven de 17 años, había encabezado dicha caminata de protesta, que inició en Catedral, para pedir a las autoridades que aceleraran las investigaciones. Por fortuna, esta historia la puede contar la protagonista, y eso es motivo de júbilo, pero no hay que olvidar que hay otros casos de desapariciones en los que, al parecer, hay poco interés de resolverlos, pese a pruebas y evidencias que la propia familia presenta.

“Después de ahogado”. La mortandad de miles de peces en el canal de Recursos Hidráulicos, a la altura del Country Club, que se detectó el pasado domingo, pudo haberse evitado si las autoridades correspondientes, en este caso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizara muestreos oportunos en estos afluentes para detectar la calidad y componentes del líquido. Quien considera lo anterior es el reconocido ambientalista sinaloense, Joel Retamoza López, al señalar que la paraestatal no realiza estos estudios, ni en canales, ríos o presas. De hecho, el lunes siguiente del hallazgo de estos peces, en su mayoría de la especie mojarra, la Conagua, a través del organismo Cuenca Pacífico-Norte, informó que inmediatamente se tuvo conocimiento del caso, se realizaron dichas investigaciones. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados al respecto. Prácticamente la Comisión, en apego al refrán que dice “después de ahogado el niño tapan el pozo”, hizo lo que debe hacer de forma regular, según Retamoza López, pero en forma preventiva no correctiva. Y mientras los resultados de este organismo son dados a conocer para saber las causas de este problema, los muertos desaparecieron. Ayer, en un recorrido que realizó EL DEBATE, no se observaron ya en el agua ,por lo que se deduce que, o fueron arrastrados por la corriente, o se desintegraron y se diseminaron.

La gente rumora. Que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, fue relevado en el cargo y que, incluso ya se conoce el nombre de quien lo suple, fueron los rumores esparcidos ayer y que, incluso, algunos elementos de esta corporación daban por un hecho pues, afirmaron, lo escucharon por los radios. Sin embargo, la versión oficial no pudo ser obtenida y dicho cambio en eso quedó: en rumores. Hay quienes dicen que él renunció “por motivos personales” y otros afirman que fue cesado por alguna situación en particular. Y de acuerdo a los rumores, es el coronel del Ejército Mexicano en retiro, Mauricio García Rodíguez quien ocupa desde ya el puesto de Guinto Marmolejo.

Militares. Ya entrados en el tema de los militares, donde sí hubo cambios es en la Novena Zona Militar, con sede aquí en Culiacán. Este día, a las 8:00 horas, el general de Brigada, Diplomado de Estado Mayor Presidencial, Héctor Ávila Alcocer, rinde protesta como el nuevo comandante de esta jurisdicción castrense. Sustituye así a Enrique Dena Salgado que, a su vez, asume la comandancia de la Tercera Región Militar, con asiento en Mazatlán, para relevar a Arturo Pérez Ceballo, quien fue enviado a la Primera Región Militar, que abarca la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Cambios que, seguramente, obedecen a una estrategia del comandante supremo de las Fuerzas Armadas: el Presidente de la República.

