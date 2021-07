La Glorieta

Quejas. Algunos grupos sociales y víctimas del delito ya no están dispuestos a soportar desplantes y las burlas del alcalde Jesús Estrada Ferreiro y se organizan para interponer quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así que, de seguir con su proceder y falta de seriedad para llegar a acuerdos con algunos grupos, el alcalde podría llegar a sumar una gran cantidad de quejas en la Comisión de Derechos Humanos. Este día se espera que se presente un inconformidad que todo indica que lo tomará por sorpresa y no se trata de algo menor. Muchas personas creían que al ganar la reelección el primer edil de Culiacán actuaría diferente, pero no es así, y ahora otro grupo inconforme se le suma, son los pepenadores de Culiacán, ya que Estrada Ferreiro ha hablado de concesionar el basurón, lo cual dejaría sin empleo a cientos de personas. Los pepenadores están inconformes porque durante la pandemia el alcalde los dejó solos, hubo muchas personas que sufrieron por la escasez de alimentos y medicinas, además de no contar con techos dignos para vivir, y ahora el alcalde les quiere quitar su forma de vivir. “Como él está ganando un jugoso salario, qué va a sentir las necesidades de nosotros”, han expuesto algunos pepenadores.

Sin atender los reportes al 9-1-1. Son muchos los ciudadanos que se quejan de que muchas denuncias que se hacen al 9-1-1 no son atendidas, si se reporta una fiesta escandalosa, una quema de basura, el maltrato a un animal o bien hasta una riña, la patrulla jamás llega. Por esta razón, muchas personas prefieren no denunciar, aunque es preocupante que ante un caso grave los agentes municipales no acudan. Motivos para no ir son muchos, los 60 litros de gasolina que se les dan diario, por los menos en Culiacán, no les alcanza a los agentes para atender todos los reportes que les son denunciados. También hay desconocimiento entre los propios elementos de cómo atender un caso de maltrato hacia animales porque el Ayuntamiento no cuenta con un albergue para llevarlos, y, en el caso de fiestas, tienen que medir el terreno primero sobre quiénes son los que están haciendo escándalo, porque la mayoría de las patrullas no aguantan una persecución. Ya es hora de que a la Policía Municipal no la sigan dejando decaer, se debe capacitar a los elementos, no regatearles los aumentos de salario, dotarles de buen equipo antes de que se pierda por completo la confianza en la corporación y no por culpa de los agentes, si no por el sistema que los rige y no les permite laborar. Ya se militarizó el municipio y el estado, y no hubo resultados, se necesitan los policías.

Siguen las desapariciones. En los primeros seis meses de este año fueron víctimas de “levantones” más de 500 personas, cifras que son muy alarmantes y preocupantes porque una desaparición causa mucha angustia y desesperación en las familias. El tema de los desaparecidos es muy complicado en Sinaloa, porque ninguna autoridad quiere responsabilizarse de ellos y los vuelven a desaparecer. Los restos de los desaparecidos, al ser localizados, no son contados como víctimas de los delitos por parte ni de la Fiscalía, ni del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, se justifican que no saben las causas de la muerte, pese a estar en fosas clandestinas. En el caso de los desaparecidos, ayer cumplió 12 años que no se tiene ninguna pista de Miguel Ángel Rojo Medina, hermano de Alma Rosa Rojo Medina, presidenta del Colectivo de Búsqueda Voces Unidas por la Vida. Aunque ella está convencida de que su hermano ya no está con vida, estos 12 años ha exigido a las autoridades que den con su paradero. En su caso, ella cambió su vida para buscar a su ser querido y asegura que no descansará hasta dar con él y sepultarlo al lado de su madre. Se cree que Miguel Ángel está en la fosa común del panteón 21 de Marzo, que fue localizado semanas después de su desaparición pero el trabajo deficiente de las autoridades de la Fiscalía de años atrás llevó a que lo desaparecieran de nuevo en la fosa común. Ahora, Alma Rosa está en espera de que le vuelvan a realizar las pruebas de ADN a los restos que ella cree que es su hermano, pero, a pesar de que ha solicitado y exigido, no se las han hecho. Si esto pasa con personas que exigen a las autoridades respuestas, imagine si buscan a los seres queridos de quienes no protestan.

