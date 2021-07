No al cierre. La declaración del gobernador de que, a pesar de que los casos de contagios de covid van en aumento, no buscaría cerrar los comercios, pues se afectaría la economía del estado, seguramente generará diversas reacciones a favor y en contra, pues su apuesta es a que se agilice el proceso de vacunación y a que la ciudadanía refuerce las medidas de prevención. En pocas palabras, el mandatario, que fue abordado durante la entrega de 50 patrullas a la Policía Estatal Preventiva y a 16 municipios de la entidad, descartó un nuevo confinamiento social para lo cual argumentó que, aunque el número de infectados se ha incrementado, los fallecimientos por esta enfermedad son menos de los que se registraban hace unos meses. Por otro lado, Ordaz Coppel no quiso abundar sobre la presencia de la variante Delta de este virus y remitió a los representantes de los medios de comunicación con el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, para que respondiera a los cuestionamientos respectivos. De acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, esta entidad se ubica como la segunda con mayor presencia de la variante Delta en el territorio nacional, solo por debajo de Baja California Sur y, de acuerdo a algunas versiones de especialistas, la particularidad es que las edades de personas afectadas son más bajas, es decir, jóvenes a partir de los 18 años. Incluso de menos años y quizá eso explica que en el Hospital Civil de Culiacán, la atención se haya incrementado hasta en un 300 por ciento y que en el Pediátrico de Sinaloa, se encuentren dos menores siendo atendidos por covid.

Que aparezcan. El pasado lunes 14 de junio, los hermanos Kevin Alfredo Valdez Meza, de 13 años; y Jesús Vicente Manjarrez Valdez, de 15, ambos de la colonia Jesús Valdez, acordaron con sus amigos Joshua Antonio Jurado Morgan, de 15 años y Gerardo Esteban Urbano Sánchez, también de 15, y los dos de la Colonia Bicentenario, ir a Mojolo a presenciar una carrera de motocicletas. Ellos viajaban en dos unidades de este tipo rumbo a dicha comunidad pero, pasado un tiempo, nada se supo de ellos. Sus familiares y amigos convocaron a una marcha, ayer, que inició en Catedral y terminó en la Fiscalía General del Estado, como protesta ante lo que consideran, falta de atención en la búsqueda de estos menores de edad por parte de las autoridades. A más de 20 días de los hechos, sus familiares solo piden saber de ellos y no buscan culpables, y a los responsables de las investigaciones les solicitan mayor interés y que muestren avances.

Sigue acumulando. En la entrega de ayer, en este espacio se consignaban los frentes de batalla que el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro había abierto en su regreso a este cargo, luego de haber pedido licencia para competir por una reelección que, finalmente ganó. Uno de los mencionados es el relativo a la queja que el profesor Mario Kato Rodríguez interpuso en su contra en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por haberse referido a las viudas de policías y agentes jubilados como “Perros con dueño”, en alusión a que el movimiento que encabezan es manipulado por ciertos intereses. Ayer, policías municipales jubilados se postraron afuera del Palacio Municipal para exigir al alcalde una disculpa pública por dicha comparación ofensiva. Pero eso no es todo: los pepenadores de este municipio manifestaron su preocupación de que Estrada Ferreiro en verdad privatice el basurón y, con ello, los deje fuera de cualquier posibilidad de ingresos económicos. Son más de 500 familias las que dependen, literalmente, de lo que los demás tiran. Y ya encaminados en quejas y denuncias contra el munícipe, se esperan más en los próximos días.

Aferrado. El presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, insiste en que a su esposa Angélica Díaz Quiñonez le toca una diputación local plurinominal, misma que no se le otorgó, expone, por una laguna legal que considera que este partido tendría una sobrerrepresentación en el Congreso. Cuen Ojeda se aferra a que la diputada “más productiva” de la actual legislatura se merece repetir en el puesto y, de pasada, llama flojos a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

