Se adelantó. Finalmente, y después de algunos días en los que se rumoraba su salida, Óscar Guinto Marmolejo dejó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Lo último que dijo, hace una semana, es que no tenía ninguna notificación al respecto, por parte del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Llega, en su lugar, el coronel de infantería Mauricio García Rodríguez, quien en su discurso al tomar protesta ayer, en el patio central del Ayuntamiento de Culiacán, aseguró que su desempeño será apegado a la legalidad y a principios como la transparencia. Aquí, llaman la atención algunos detalles que giran en torno a la salida de Guinto Marmolejo: se supo que no esperó a que el presidente municipal le notificara que sería relevado. Alguien le dio el “pitazo” de que sería removido y, desde el jueves de la semana pasada, dicen que tomó sus cosas, vació sus archiveros y simplemente dejó su entonces oficina. Hay voces al interior de esta corporación que señalan que la salida de Óscar Guinto se debe al escándalo que ha generado el “levantón” y desaparición del adolescente Ernesto Vélez, en el que presuntamente están involucrados agentes de dicha policía, aunque Estrada Ferreiro expuso que el ahora exfuncionario ya no estaba dando los resultados deseados en materia de prevención.

Que no lo dijo. Que no le llamó “perros con dueño” ni a las viudas de policías ni a los agentes pensionados, y que sus palabras las sacaron de contexto, aseguró Jesús Estrada Ferreiro. El presidente municipal de Culiacán se desdice así de sus dichos, cuando circuló en redes sociales el video en el que efectivamente hacía dicha comparación, en un programa de radio en línea, al intentar exponer que ese “dueño” era alguien que estaba manipulando las protestas. Por lo pronto, ya tiene en su contra una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, interpuesta por el profesor Mario Rodríguez Kato, hijo de un policía ministerial caído en el cumplimiento de su deber y que, por obvias razones, se sumó a este movimiento que arreció durante los últimos días y que ayer llegó a un final feliz con aprobación, de las y los diputados, del decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública que permite homologar las pensiones a las viudas.

Confiados. A plena luz del día, y sin importar que se encuentren en calles transitadas, delincuentes que operan en algunos puntos del centro de la ciudad están haciendo de las suyas al incurrir, de nueva cuenta, en el robo de baterías de automóviles. No se trata de un delito focalizado pues los malhechores cambian de lugar de vez en vez y, de acuerdo a testigos, acuden a cometer el ilícito sumamente preparados, con herramienta suficiente como para no tener problemas y con una planeación casi quirúrgica. Ni siquiera les importa que en el sector en el que están cometiendo sus fechorías existan cámaras de videovigilancia y quizá sea porque saben a la perfección de la pasividad de las autoridades policiacas. Se trata de varios puntos en el primer cuadro de la ciudad, pero se sabe también de casos que se han registrado por el bulevar Alfonso G. Calderón, desde el área del Hospital Ángeles hasta la Unidad de Servicios Estatales.

Asombro. Los videos de dos delfines atrapados en un dren, en la sindicatura de Sataya, Navolato, que empezaron a circular desde la tarde del pasado lunes causaron asombro y, desde luego, preocupación. Que ya tenían alrededor de 10 días ahí, a donde llegaron por haber subido la marea, dicen los especialistas que acudieron este martes a rescatarlos. Lamentablemente, de los dos mamíferos solo localizaron a uno, mismo que fue trasladado al campo pesquero de El Castillo. Del otro, se dijo que es probable que haya regresado al mar por sí solo, aunque hubo quienes aseguraron que pudo haber sido presa de algún cocodrilo, cuya presencia es frecuente en ese lugar. La apuesta es a que no haya sido así, confiando en la inteligencia y destreza de este tipo de animales. También asombró la asistencia del ambientalista Arturo Islas, que acompañó al cuerpo de rescate que conformaron Protección Civil y la Unidad de Rescate Animal del Zoológico de Culiacán.

