Apuntados. El vocero del movimiento denominado Morena Agricultura, en Sinaloa, Benjamín Valenzuela Segura, levantó la mano para autoproponerse como el próximo secretario de Agricultura en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Durante una conferencia de prensa, a la que convocó para criticar el actual desempeño de dicha dependencia. Que hay muchas cosas “sueltas” y un desastre en la comercialización del maíz, aseveró. Quien fuera diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, en la entonces LIII Legislatura, dijo que, aunque hasta el momento no tenga ningún ofrecimiento por parte del gobernador electo, y que no se está ‘candidateando’, sí le gustaría ser el ‘brazo derecho’ de su amigo, a quien ha acompañado, dijo, desde hace muchos años. Otro que manifestó su inconformidad por el manejo de la agricultura sinaloense por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel fue el ahora diputado electo por Morena, Serapio Vargas Ramírez, que en su calidad de presidente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, y también en un encuentro con representantes de medios de comunicación, dijo que ante la falta de una planeación precisa de los cultivos que se sembrarán en el ciclo agrícola 2020-2021 por la falta de agua, es urgente que el mandatario nombre a un nuevo subsecretario de Agricultura y Ganadería, cargo que dejó acéfalo el ahora titular, José Jeovan Rosas Corrales. Vargas Ramírez algo quiere, y más ahora que seguramente llegó tan gastado de su viaje por algunas ciudades de Estados Unidos.

Invalidez. El activista Ernesto Saldaña García señaló que no es válido el documento con firmas ciudadanas que la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP ha recaudado vía electrónica y con el que pretende defender la reserva ecológica del Jardín Botánico. Su argumento lo basa en que no cuenta con los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad y aseguró que fue elaborado y acordado de manera unilateral, sin tomar en cuenta a la sociedad sinaloense. Que ni siquiera lo contemplaron en las reuniones con el grupo La Milla y los firmantes del amparo, por lo que no se garantiza la imparcialidad de este “método de consulta”. Solo exhibe las conductas de gandallismo y trampas en las que incurre aquel organismo, asegura, y que el proyecto que defienden no tiene licencia ni manifestación de impacto ambiental. El controvertido Saldaña García, que se ostenta firmante de dicho amparo, manifestó que “con esta simulación queda claro quién miente y quién hace las cosas apegadas a la legalidad y la ética que todos debemos respetar”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Apoyo tardío. Durante una reunión con colectivos de buscadores de personas desaparecidas y con la Comisión de Búsqueda, a cargo de Juan Carlos Saavedra, el gobernador Quirino Ordaz Coppel instruyó a este último a que agilice la contratación de personal y vehículos para reforzar dicha actividad. El apoyo, aunque un poco tarde, llega para aminorar la preocupación de quienes integran estos organismos ciudadanos que, con el dolor de no saber de sus seres queridos, cargan a cuestas las carencias para tratar de localizarlos. Desde hace varios meses que se sabe de estas necesidades de búsqueda y que porque se atravesó el periodo electoral, dijo Ordaz Coppel, se retrasó la continuidad del trámite respectivo. En este encuentro, las y los reunidos en el Salón Gobernadores, de Palacio de Gobierno, también solicitaron mayor vigilancia policial para sus recorridos, así como instrumentos de excavación.

El toro. Ya es hora de que las autoridades y la sociedad tomen “el toro por los cuernos” (o la moto por los manubrios, dicho en un sentido literal) para detener tanto accidente en el que se involucran motocicletas, muchos con consecuencias fatales. Pasan en la zona urbana y en la rural. En caminos de terracería pero también en las principales calles y avenidas de cualquier ciudad. Las autoridades deben endurecer las medidas de sanción para quienes conducen este tipo de unidades de manera temeraria y sin la más mínima reglamentación. La sociedad debe inculcar y profesar un mayor respeto por la vida, la propia y la ajena, pues como está visto, los conductores de cualquier vehículo no manejan a la defensiva si no a la ofensiva.

Síguenos en