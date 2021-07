Pilas. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa puso el ejemplo, ayer, de la pertinencia de sancionar a quien incurra en desacato de las medidas elementales para contener los contagios de covid-19 que, prácticamente, están poniendo “de cabeza” al estado otra vez. Sin entrar en pánico, debemos, de una vez por todas, ser conscientes de que este rebrote, con el añadido de que hay la presencia de un nueva cepa, más contagiosa y fuerte, puede tener consecuencias peores de las que ya ha tenido. En este entendido, verificadores de la Coepriss se apersonaron en un taller mecánico especializado en frenos y clutchs y en una escuela de natación, donde constataron que ni siquiera hay gel antibacterial ni checadores de temperatura corporal. Lo más grave es que en el mencionado plantel se dieron cuenta que hay personal infectado. Esas pilas deberían ponerse todas las autoridades correspondientes durante la vigilancia del cumplimiento de las nuevas disposiciones que incluyen acotar el aforo en establecimientos y, desde luego, esa ciudadanía irresponsable que se cree inmortal, sobre todo en los lugares turísticos, como Mazatlán, debe comprender que este repunte de contagios nos puede alcanzar a todos.

Desinterés. Apenas el pasado miércoles, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunciaba el compromiso de apoyar, con más personal y equipamiento, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y, ayer, durante la sesión, el Congreso del Estado declaró desierta la convocatoria que para constituir el Consejo Ciudadano de este organismo se emitió. Evidentemente no hay interés de la sociedad por formar parte de esta labor social, probablemente por no haber un salario formal de por medio y sí mucha responsabilidad. La misma situación ocurre con la Comisión de Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Cabe señalar que sí hubo registro de interesados en ambos casos, pero no los suficientes y/o adecuados que marcan las respectivas convocatorias.

Ya apareció. Que ya fue localizado el segundo delfín de aquellos dos que aparecieron en un dren de Sataya, Navolato. El pasado martes fue rescatado un ejemplar y devuelto al mar en El Castillo, y el otro presuntamente había “brincado” a un estero cercano y ya no lo encontraron o, en el peor de los escenarios, cabía la posibilidad de que fuera atacado y muerto por los cocodrilos que ahí pululan. Afortunadamente, al cierre de esta edición, se supo que el mamífero acuático había sido capturado y vuelto a su hábitat. Otro que “apareció” justamente el primer día del rescate fue el activista Arturo Islas Allende, quien ha sido duramente criticado en redes sociales por su protagonismo en este tipo de situaciones. En este caso, se atribuyó el haber salvado al delfín y textualmente dijo, en un video que compartió él mismo, que los recursos (económicos) para las labores de rescate corrieron por su cuenta, lo que dejó muy mal parados a los verdaderos rescatistas y a las corporaciones que participaron en estas acciones, como Protección Civil estatal. Algunos comentan que no tarda en aparecer, con lágrimas en los ojos, pidiendo dinero para este rescate, como lo ha hecho con el elefante Big Boy.

Fake news. Primero fue un audio que circuló ayer, vía WhatsApp, en el que la voz de una mujer alertaba del incremento de contagios en Mazatlán a causa de la llegada de un barco procedente de la India con personas infectadas de la nueva cepa delta. Que la situación se pondrá crítica por este suceso, se aseguraba en el audio. Luego, una gráfica de los casos de covid-19 en Sinaloa, presentados por municipio, en un mapa muy ilustrativo que, hasta hace poco, la Secretaría de Salud enviaba a los medios de comunicación para acompañar el listado de contagios, fallecimientos y recuperados. Que era falsa, dijo el área de comunicación de esta dependencia y lo mismo sucedió con el material auditivo. También anduvo un texto de una presunta reunión virtual del Consejo Municipal de Protección Civil, en la que se disponía cerrar playas, gimnasios, cines y templos, entre otros lugares. También resultó fake news.

