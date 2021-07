Les “llueve”. Al problema de salud por los altos contagios de covid en Navolato se le suma, ahora, el de la escasez de agua potable que tienen a los habitantes con el “Jesús en la boca”, en medio de esta pandemia y de la imperiosa necesidad de mantener el entorno limpio e higiénico por razones obvias. Ni qué decir de las altas temperaturas de la temporada. Es así que, en sentido figurativo, a los navolatenses, sobre todo a los de las sindicaturas de Altata y Sataya, les está “lloviendo sobre mojado”. Pero desde luego que ocupa y preocupa al Ayuntamiento y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de dicho municipio, pues las causas deberían hacer voltear al Gobierno estatal e, incluso, al federal: un adeudo de alrededor 9 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad y el consecuente corte de energía eléctrica con el cual opera la totalidad del sistema de bombeo del vital líquido. Pero, yendo un poco más atrás, esta falta de pago tiene un origen igual de grave y es la apatía de los usuarios de no pagar sus recibos en tiempo y forma. Que ni siquiera se acercan a conveniar, dicen en la Japan. Otro detonante es la alta incidencia de robo y actos de vandalismo en perjuicio de las instalaciones de la paramunicipal, sobre todo en los lugares donde se encuentran las bombas extractoras, en las que el robo al cableado eléctrico es el común denominador. Y, para dar cuenta de la magnitud de la situación: en Altata, en cuya cabecera de sindicatura hay más de 2 mil habitantes, los restauranteros resienten ahora los embates de la falta de agua potable, junto con el acatamiento de los protocolos sanitarios que ameritan la alarma sanitaria por el rebrote del covid. En la sindicatura de Sataya, la más grande del municipio, prácticamente las 15 comisarías padecen de la falta del vital líquido pero es el campo pesquero El Castillo donde más se resiente, pues la sustracción de material eléctrico en la bomba de ahí es, prácticamente, cosa cotidiana.

“Mordelones”. A donde también deben voltear las autoridades, en este caso, de Culiacán, es hacia las acusaciones que hacen los choferes del transporte público. Desde hace varios días, los trabajadores del volante se han quejado, alto y quedito, de que los agentes de tránsito les piden ‘mordida’ para no detenerles la unidad y llevarlos a Barandilla, con el pretexto de que no están portando el obligatorio cubrebocas en sus jornadas de trabajo. El secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, Flavio Rolando Ibarra Hernández, lanzó un llamado de auxilio y dijo que los operadores de plano ya no aguantan tanta extorsión que, con el pretexto de hacer cumplir el controversial Plan de Movilidad del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, los agentes, entre los que se incluyen también los municipales, hacen de las suyas. De comprobarse estos presuntos actos de corrupción, el presidente municipal debe, entonces, sí aplicar mano dura y aplicar castigos ejemplares. Eso sí, la investigación no debe ser al garete sino bien planificada. Y aquí ni “chance” de sugerir la revisión de las cámaras de video que portan en el interior la mayoría de las unidades, pues los ‘mordelones’ hacen su faena abajo del camión. Eso es lo que señalan los afectados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hoy se va. Después de haberse pospuesto la fecha en más de una ocasión, hoy domingo 11 el elefante Big Boy será sacado del Zoológico de Culiacán para ser trasladado y reubicado en el santuario que, ex profeso, se construyó para él en la comunidad de La Campana, al norte de esta ciudad capital. Al menos ese fue el último anuncio que dio al respecto Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) hace una semana, así que los culiacanenses se preparan para ir a despedir al paquidermo que se ganó el corazón de todos, por la historia que se generó en su torno. Luego, el director del Zoológico de Culiacán, Diego García, al confirmar que el “muchachote” ya no ocupará más este lugar, adelantó que llegará otro huésped igual de impresionante, para el deleite de los visitantes. Y, aunque él no quiso revelar qué especie de animal llega, se supo, por otras personas, que es posible que se trate de un rinoceronte.

Síguenos en