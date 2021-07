La Glorieta

Problemática. Continúa la grave crisis del suministro de agua en el municipio de Navolato, son una gran cantidad de comunidades las que no cuentan con el vital líquido, y la desesperación de las familias crece cada día. El alcalde, Eliazar Gutiérrez Angulo, reconoce que, en parte, el problema es por la falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad y espera que en esta semana el gobernador Quirino Ordaz Coppel le brinde su apoyo para llegar a un convenio con la CFE para que se pueda llevar el vital líquido a las familias, pero si el gobernador lo apoya con un préstamo o bien realizan un acuerdo con la dependencia federal, sería un Mejoralito para un cáncer. En Navolato, la cultura de no pago del agua potable viene de varias Administraciones atrás, por una extraña razón muchos navolatenses no pagan el servicio y lo exigen, reprochó el alcalde. Como ejemplo de la baja recaudación y la crisis que se está viviendo puso la sindicatura de El Tigre, en donde hay días que solo se reciben 300 pesos por el pago de agua, cuando llevar el suministro cuesta 10 mil pesos. Debido a la falta de cultura del pago, el alcalde duda que tenga para pagar en los próximos meses a la CFE, a la cual le adeuda 9 millones de pesos y el recibo mensual es de un millón 800 mil pesos. A los usuarios del agua potable los protege el derecho universal a tener este servicio, pero a las juntas no la protege nadie de la CFE, quien al cortarles el suministro violenta un derecho universal y contra esta dependencia no se queja ni protesta nadie, lamentó Gutiérrez Angulo.

Sin cuidado. Por más alertas que hacen las autoridades a la población sobre el alto número de contagios de covid-19 que se están registrando en el municipio de Culiacán, son muchas las personas que hacen caso omiso y están realizando o acudiendo a fiestas clandestinas en donde se realizan aglomeraciones sin usar cubrebocas. En este tema, el Ayuntamiento de Culiacán, Protección Civil estatal y municipal, la Dirección de Alcoholes del Estado y Coepriss están realizando operativos sorpresa en diversas zonas. También están atendiendo las denuncias ciudadanas, por si tienes intención de hacer una fiesta en un salón, en un parque o una calle sin tener permiso, “aguas” porque puedes gastar dioquis, ya que si te denuncian, ahora sí que las autoridades te “aguadarán” la fiesta. También están advertidos los encargados de las cantinas, puestos de comidas y restaurantes, si son sorprendido sin cubrebocas o bien que no estén midiendo la temperatura y proporcionando gel a los clientes, serán clausurados. También evita la pena de que te bajen de un camión urbano por no usar cubrebocas porque estos casos ya se están presentando en Culiacán. Por el bien tuyo, de tu familia y de todos los que te rodean, usa cubrebocas, guarda la sana distancia y lávate las manos de manera frecuente, que ninguna autoridad te tenga que obligar a cuidar tu salud.

Defensores de exsecretario. De acuerdo a elementos de la Policía Municipal, el que esta corporación no presente los resultados que esperan muchos ciudadanos o el propio alcalde no es culpa de ellos ni de los secretarios, sino de la falta de equipo de condiciones y de motivación que hay por parte del Ayuntamiento. Óscar Guinto Marmolejo no podía poner a operar al 100 a esta corporación a la que a cada patrulla se le dan los litros de gasolina contados, que tiene patrullas en mal estado y en la que, en vez de estimular a los policías por parte del municipio, los ofenden. Guinto Marmolejo le puso muchas ganas, pero le faltó equipo. Del nuevo secretario, Mauricio García Rodríguez, se espera que defienda a la corporación, que exija la gasolina suficiente para acudir a los llamados de auxilio de la ciudadanía, que exija equipamiento de primera y uniformes de calidad, se espera mucho de este nuevo mando y no solo que sea un aliado del alcalde. Ojalá que le den el apoyo necesario en el Ayuntamiento para que la corporación tenga un buen desempeño y bajen los índices delictivos que hay en la ciudad, en donde los delincuentes cada vez son más descarados y cometen delitos como robos de baterías de carros, de casas, comercios y vehículos a plena luz del día.

