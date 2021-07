Buenas noticias. Que el suministro de agua potable se restableció en las comunidades que desde el jueves de la semana pasada carecían del vital líquido. Así lo dio a conocer la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan). Una semana duró el corte de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad había impuesto a esta paramunicipal debido al adeudo (cifra actualizada) de 10.6 millones de pesos. Hubo de entrar a la solución del problema el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, con 1.5 millones de pesos para iniciar con las negociaciones. Técnicamente, el Honorable Cabildo de Navolato sesionó ayer por la tarde para someter a consideración aceptar dicha suma, a la que se le añadirá otro millón más, de acuerdo con lo informado por el presidente municipal, Eliazar Gutiérrez Angulo, quien deberá “completar” tres millones de pesos para formalizar, este día, el convenio de pago con la CFE. En este encuentro, los regidores coincidieron en solicitar al gerente de la Japan, Fidel Rodríguez Lozoya, que aplique mano dura contra los usuarios deudores, pues es la morosidad el talón de Aquiles de la Junta. El propio gobernador manifestó, en su reciente visita a la sindicatura de Villa Ángel Flores, donde entregó dos calles pavimentadas, que ese círculo vicioso debe cortarse por lo sano, pues no se puede deberle a la Comisión y correr el riesgo de que se vuelvan a suspender los servicios. Ya a principios de diciembre del año pasado, Rodríguez Lozoya enfrentó a la opinión pública pues registraba, hasta ese momento, una cartera vencida del 80 por ciento y un adeudo de 6 millones de pesos a la CFE.

Rezagados. En lo que fue el último día de aplicación de la vacuna contra la covid a personas de 30 a 39 años de edad y a mujeres embarazadas mayores de 18 (AstraZeneca), se pudo observar cierto descontrol, pues también acudieron personas mayores de 50 años por su dosis de Sinovac, pero no pudieron recibirla. Aquí lo lamentable es que llegaron no solo de Culiacán y de sus rancherías, sino de Mazatlán, pues allá les dijeron que aquí podrían ser inmunizados. Pero no, se regresaron a como llegaron. Este miércoles sería vacunada toda la población rezagada, pero para algunos de esos rezagados no ocurrió así. Caras largas se observaron en los macrocentros de la Novena Zona Militar y del parque Revolución. Por más que pidieron asesoría y orientación al respecto, se quedaron con un palmo de narices. Tampoco pudieron saber cuándo ni dónde. Y eso que en estos puntos de vacunación hay una mesa de incidencias...

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin cursos. Uno de los estragos que ha causado la pandemia de la covid, a propósito del aislamiento social y de la sana distancia, indispensables para evitar contagios, son los posibles problemas emocionales y de conducta en niños y adolescentes. No se diga de los padres de familia que, en este marco, buscan una ruta de escape a ese hastío. Y, precisamente, una opción es, o eran, los populares cursos de verano en cualquier ámbito deportivo, cultural, artístico, etcétera. Sin embargo, algunas dependencias que tradicionalmente organizaban estas actividades, ya adelantaron que este año no habrá este tipo de eventos. En el caso del Zoológico de Culiacán, se trata del segundo año consecutivo. Ahí, el director, Diego García Heredia, justificó esta situación pues, dijo, es necesario continuar con las medidas sanitarias. Y tiene razón, al exponer que no es igual una visita común al Zoológico, con afluencia rotativa, sin aglomeraciones y con horarios de visita diferidos, a que los asistentes, en este caso los niños, estén presentes varias horas y juntos en un mismo lugar pues, no solo estarían al aire libre, sino en espacios cerrados, con mucha convivencia y contacto físico entre sí. Así que las manualidades, los juegos didácticos y las enseñanzas sobre la fauna silvestre tendrán que esperar. La Universidad Autónoma de Sinaloa, institución que también ofrece una amplia gama de cursos de verano, no ha emitido una postura al respecto y la apuesta es a que, por lo menos, implemente la modalidad virtual en algunos casos. Por lo pronto, los padres de familia deberán ir buscando opciones para revertir tal escenario, cuidando la salud de los pequeños.

Síguenos en