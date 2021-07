Chuy Valdés, de lleno a la agricultura. Como dice el refrán, el que nace para martillo del cielo le caen los clavos; y de eso estará en espera algún tiempo el ex presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Valdés Palazuelos, ya que después de la histórica derrota del candidato a la gubernatura en el estado, Mario Zamora Gastélum, en las pasadas elecciones, decidió renunciar a su cargo al frente del PRI, que disque para un tratamiento médico, y ahora dice que se dedicará a la agricultura como su familia, claro, siempre y cuando no salga un cargo que ocupar, pues “político siempre seré”, dijo a los medios de comunicación en una entrevista.

Los posibles tiradores a la dirigencia estatal del PRI. Y mientras el exdirigente estatal se refugia en la agricultura para intentar pasar el trago amargo de haber sido barridos en la elección y no alcanzar ni la diputación federal por la vía “pluri”, cuentan en los pasillos que desde la Ciudad de México intentarán forzar la llegada del Gómer Monárrez Lara, mientras al mismo tiempos el grupo de influencia de Jesús Vizcarra y Jesús Aguilar Padilla impulsarían al exalcalde Aarón Rivas, en tanto desde el norte del estado empujarían al también expresidente municipal y, por cierto, exmalovista, Álvaro Ruelas Echave. La realidades que no hay mucho por qué pelar.

La covid hace lo suyo. Mientras la Comisión de Seguridad en Salud define fecha de reunión para ver qué acciones adicionales se tomarán para intentar frenar el aumento en los contagios de la covid-19, el Gobierno municipal que encabeza Jesús Estrada Ferreiro ordenó suspender este fin de semana las acciones de softbol en el municipio, y se advierte que esta misma medida se amplíe en lo sucesivo al resto de las disciplinas que se mantienen activas a pesar de la situación de riesgo. En el escrito que el Ayuntamiento giró al Comité Municipal de Softbol, es muy clara la determinación: “Se suspende -sin negociación alguna- toda actividad deportiva en espacios públicos y privados que generen aglomeraciones de personas, esto con el fin de evitar que los contagios del virus sigan creciendo”. Se sabe que varias disciplinas y diferentes ligas deportivas han parado acciones desde hace varios días, pero es cierto que algunas, sobre todo “particulares” siguen activas.

Y por si algo faltara en medio de este rebrote de contagios, estamos a pocos días de la realización de la Consulta ciudadana que los morenistas difunden como la oportunidad para que los ciudadanos decidan si se enjuicia o no a los expresidente, desde Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, difusión que no explica la realidad, la cual tiene que ver con que la pregunta que los participantes leerán no citará en ninguna línea el nombre de ningún exmandatario, solo alude a si “están de acuerdo o no en que, en el apego al marco constitucional y legal, se emprenda un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Muchos han cuestionado que la aplicación de la ley no se consulta. Incluso algunos Juristas advierten que esta Consulta permitiría por igual a quienes hoy son Gobierno y en unos años dejarán de serlo.

Problemas con el equipo de cómputo en la UAdeO. La rectora de la universidad autónoma de occidente, Sylvia Paz Díaz Camacho, expuso un déficit de equipo de cómputo en las unidades regionales a pesar de contar con proyectores en cada una de las aulas, esto a raíz de que se ha comentado durante la semana sobre un regreso a clases presencial, sin embargo, entre los alumnos y trabajadores de la institución presentes en el evento donde se hizo esta declaración, se murmuraba que esto no es novedad ya que es común que los equipos constantemente fallen o son insuficientes desde hace algunos años.

