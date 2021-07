La Glorieta

Acusa sin pruebas. Policías municipales aseguran no entender el por qué el alcalde Jesús Estrada Ferreiro acusa al ex director de la Policía Municipal, Héctor Luis Gutiérrez Cossio, de estar en su contra y de andar azuzando a los elementos porque no es así y aseguran que los señalamientos carecen de veracidad. Gutiérrez Cossio ha sido un elemento muy cercano a la gente, que se ha preocupado por prepararse y cuentan con maestría y doctorado, es un gran elemento, se dice en la corporación. Además de que defendía y protegía al primer edil quien ahora está buscando desprestigiarlo. El propio Iván Durán, líder de los Policías Jubilados, desmiente al alcalde de que el exdirector esté detrás de las manifestaciones y asegura que las inconformidades se las ha ganado Estrada Ferreiro al estar desprestigiando y desvalorizando el trabajo de los policías. Lo cierto es que el alcalde mucho señala pero no presenta pruebas y todo queda como chismes. El pleito entre los agentes municipales y presidente municipal va para largo ya que ni los jubilados ni algunos activos van a permitir que les hagan descuentos de sus jubilaciones y aseguran que tampoco permitirán que les sigan violentando sus derechos. Ya es hora de que se llegue a una solución en este caso y no se vale que el alcalde quien debe ver por el bienestar de los policías esté haciendo todo lo contrario y lo peor poniendo a muchos ciudadanos en su contra sin mostrar una sola prueba de lo que dice.

Con el pie izquierdo. El diputado local electo por Morena y quien se dice muy cercano al gobernador electo Rubén Rocha Moya, Serapio Vargas, provocó la molestia de muchas personas al replicar en su Facebook una postura del presidente de Rusia sobre las personas homosexuales. En este caso Tiago Ventura asegura que procederán. La postura de Serapio fue considera como contraria a los principios de la Cuarta Transformación y hubo quienes lo tacharon de homofóbico. Serapio Vargas también fue criticado meses atrás por referirse de forma grosera hacia una activista social que, a diferencia de él, es muy querida por los sinaloenses y también ha sido criticado por decir muchas groserías, en algunas comunidades a la que fue a hacer proselitismo quedó muy mal. Otra cosa que hizo fue pelearse con muchas personas que no son seguidoras de la Cuarta Transformación. Hay quienes aseguran que Serapio fue otro con suerte que lo favoreció la ola de Morena por lo que tiene que desempeñar un buen papel en el Congreso pero ya va iniciando con el pie izquierdo.

Sin proyecto. Posterior a la construcción del muro en el puente Juárez del malecón se aseguraba que el Instituto Municipal de Planeación había confirmado un proyecto que constaba de 50 cruceros seguros en la ciudad, sin embargo, el titular Alberto Medrano descartó totalmente esto, ya que, aunque en varios puntos es necesaria la obra, ni siquiera se ha abordado entre las autoridades. En esta ciudad capital sí se requieren pasos seguros pero también más educación vial. De nada sirve tener pasos seguros si algunos conductores no respetan los semáforos y circulan a exceso de velocidad, si se creen dueños de las calles y desdeñan a los peatones, a quienes andan en bicicletas y a los motocicletas, falta mucha educación y prueba de ello es que todos los días hay una gran cantidad de percances viales que cobran vidas o bien dejan lesionadas a muchas personas, lo peor es que la mayoría de los casos de accidentes viales quedan en la impunidad. En la actualidad no se miran programas por parte del Gobierno municipal tratando de disminuir tanto accidente, bien podrían llegar a la población a través de diversos medios, no solo tiene que ser presencial.

Un diputado más para Morena. A partir de esta semana, la bancada de Morena en la 63 legislatura sumará un legislador más y alcanza los 22 curules con la incorporación del diputado Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y secretario de Justicia en la que renunció al grupo parlamentario del Partido del Trabajo que coordina Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, que se queda con 4 diputados.

