Palo al PAN y también al PAS. Ayer, el Tribunal Electoral de Sinaloa (Teesin) confirmó la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), ratificando que siete curules le corresponden al PRI, cinco a Morena, dos al PAN y una al PT y Movimiento Ciudadano, respectivamente. Con esta resolución, Acción Nacional fracasa en su intentona por hacerse de otra diputación “pluri”, lo mismo que Angélica Díaz Quiñónez, actual legisladora del PAS, quien había presentado un recurso de reconsideración. Quien debe de encontrarse muy contenta es Gloria Himelda Félix Niebla, quien conservará su curul y será integrante de la 64 Legislatura, también por la vía “pluri”, se reelige, pues.

Fuertes restricciones. Para el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, es una vergüenza que en Sinaloa haya más de 4 mil personas contagiadas de coronavirus, por lo que asegura que en este tema todos somos responsables, incluida las autoridades, desde luego. En su caso, con el fin de detener un poco la ola de contagios, ayer dio reversa a la orden de cerrar los gimnasios y a la totalidad de los tianguis, pero sí condicionó una serie de medidas para que puedan permanecer abiertos. El tianguis Los Huizaches, el más grande del estado y el cual se abre los domingos, estará cerrado durante dos semanas. Quienes vendan aquí lo podrán hacer en los otros tianguis que se instalan entre semana y el sábado en la ciudad.

Entre las medidas que se endurecieron, se acordó que todo proveedor, vendedor o clientes que no use cubrebocas y se resista a hacerlo, será detenido hasta por 36 horas, además de que no se le permitirá volver a instalarse en los dos días de tianguis siguientes. A regañadientes, algunos comerciantes acataron esta medida, sobre todo los que se cuidan, ya que aseguran que en la mayoría de los casos son los clientes los que van sin cubrebocas y, en muchos casos, no se les puede llamar la atención porque son personas agresivas, además de que no tienen agentes municipales cerca. En dos semanas se va a saber si con el cierre del tianguis de Los Huizaches bajan los números de contagios y si de algo sirvió que no se les permitiera trabajar el domingo a miles de personas.

Incertidumbre en el sector comercial. Con el alma en un hilo se encuentran los empresarios pequeños y grandes de los giros no esenciales en Sinaloa, esto porque no se ponen de acuerdo los presidentes municipales con el Gobierno estatal para determinar cuáles empresas cierran y cuáles no. Y cómo no temerle a otro cierre temporal con el antecedente que dejó el 2020. A duras penas están sobreviviendo unos cuantos, por lo que otro confinamiento sería fatal para la economía. Eso es lo que dicen los empresarios.

De vacaciones. Quienes de plano ni sufren ni se acongojan, son los del Gobierno, del nivel que usted quiera, pues la mayoría ya disfrutan sus vacaciones de verano y con ello se paralizan algunas áreas, excepto las recaudatorias, claro. Ojalá que todos, no solo los burócratas, sino la sociedad en general que ha tomado un receso en su trabajo, practique las medidas sugeridas por las autoridades para frenar, entre todos, esta tercera ola de contagios.

Ni ruido ni nueces. Quien intentó ayer meterse a la discusión en medio de esta ola de contagios por coronavirus fue el director de Protección Civil estatal y ahora líder del Frente de Colonias, Ismael Checa Landeros, a quien dicen ya una vez le funcionó el golpeteo para conseguir “hueso”. Habrá que ver qué tanta suerte tiene ahora, porque si pretende colarse al equipo del próximo gobernador, indudablemente que tendrá que hacer mucho más que solo declaraciones.

Le tupen duro nuevamente al alcalde Jesús Estrada Ferreiro los diputados Mario Rafael González, de la Comisión de Seguridad, y Pedro Villegas Lobo, por el conflicto con los policías, a quienes se dice que el primer edil ha obligado a renunciar a pagos pendientes de prestaciones.

