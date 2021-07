Seguimos en rojo, y la preocupación se extiende. Aunque ayer surgieron varios anuncios que contribuyen a enfrentar los efectos de la pandemia, hubiera sido mejor un comportamiento más prudente desde hace semanas. Pero como el hubiera no existe, qué bueno que próximamente se vacunará a jóvenes de 18 a 29 años de edad. Ya también habilitaron el Hospital General para puros pacientes covid, ojalá no se saturen. Y aunque ayer el secretario de Salud, el doctor Efrén Encinas, dijo no tener reportes de encarecimiento de medicamentos vitales en el tratamiento de covid, en las calles se comenta lo contrario. Habrá que estar más atentos.

Cuestionada obra. La polémica que genera la obra en el parque ecológico del Jardín Botánico alimenta también la incertidumbre debido a la falta de información que la Sociedad Botánica y Zoológica comparten. El comité de vecinos, quienes han hecho público su rechazo a este proyecto por el deterioro que causará y por la falta de claridad en el cumplimiento de los requisitos, admiten que, aunque fueron invitados a un foro encabezado por Sedesu para dialogar el tema y llegar a un acuerdo, el cual sería hoy 22 de julio, no se les confirmó la cita, por lo que desconocen si ya fueron hechos a un lado o simplemente se trató de una falacia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No quieren hablar. Bien dicen que cuando de lucirse se trata, no hay quien se resista. Pues bien, como en esta ocasión se trata de la cuestionada obra en el Botánico, donde iniciaron los trabajos del Proyecto Sendero sin contar con el estudio de impacto ambiental, la legisladora Karla Montero Alatorre, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo, que seguramente está enterada del proyecto, no ha querido dar declaración alguna, y eso que solo se trata de una opinión. Quizá no se quiere meter en camisas de once varas, pero como representante del pueblo que es, sería interesante conocer su postura en torno a esta obra que, dicen, está detenida no solo por el daño ecológico que implica, sino porque no han cubierto los requisitos necesarios para iniciar los trabajos, a pesar de que el Gobierno municipal ya les había liberado los permisos.

¿Esconderán algo? Quien de plano no se anduvo por las ramas fue la legisladora morenista Yeraldine Bonilla Valverde, quien denunció de nuevo que, a pesar del llamado a detener la obra y de que la autoridad estatal afirma que están detenidos los trabajas, ella tiene “otros datos”. Pidió incluso a las autoridades municipal y estatal ser más enérgicas y exigir el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar permisos. Y ya entrada en la plática, reconoció que algunas versiones apuntan a que la idea en esta zona va más allá del Proyecto Sendero, y que a largo plazo se prevé generar todo un desarrollo turístico, con centros comerciales y servicios de hotelería.

Abusados, luego no se quejen. Bien preocupados dejó el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, a los sinaloenses, y no por el número de muertes y de contagios que se tienen en la entidad por no aplicar las medidas sanitarias, sino porque anunció que se está considerando aplicar ley seca en una segunda ocasión si no se baja el número de activos de covid-19. Esperemos que, con la amenaza, reconsideren los amantes de la bebida y, sobre todo, los jóvenes, el evitar volver a pagar hasta 500 pesos la charola, como en el 2020.

Llamado a la autoridad. Los tianguistas se libraron del cierre definitivo a su actividad y aprovecharon la ocasión para pedir al alcalde Jesús Estrada Ferreiro su apoyo en el combate a los robos, delitos comunes como el hurto de mercancía y el despojo de pertenencias a transeúntes a plena luz del día.

Síguenos en