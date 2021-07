Recordatorio y exigencia de justicia. Ante el indignante asesinato de los activistas sociales sinaloítas Román Rubio López y Esteban López Beltrán, la diputada Emilia Guerra Mena habló a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado para exigirle a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno del Estado que este lamentable caso no se sume a la larga lista de crímenes impunes, y demandó que se esclarezca y se castigue a los autores materiales e intelectuales.

“Que la impunidad no gane esta vez, que no gane nunca. Tu lucha será cobijada y recordada por quienes te conocimos, incansable en la búsqueda del bienestar de nuestros hermanos indígenas y el reconocimiento de sus derechos, llevando esperanza, junto con otros activistas a los tarámaris en la zona serrana de Sinaloa, los olvidados por el Gobierno. Un ciudadano ejemplar, un luchador desde la izquierda, que entendió que su misión en la vida era clamar justicia por los desamparados. Hasta luego, Román Rubio y Esteban López. No es un adiós, su memoria seguirá viva entre quienes los conocimos y compartimos los caminos de la izquierda”, expresó enérgicamente en tribuna Emilia Guerra Mena.

La esperanza muere al último. Esperanzados con que el siguiente Gobierno estatal implemente apoyos para la recuperación de la economía, se encuentran los empresarios de Sinaloa a unos cuantos meses de que se realice oficialmente el cambio de gobernador, así lo manifestó el presidente estatal de Coparmex, Guillermo Bon Bustamante. Será que esta vez no los rechaza Rocha Moya, ya que recordemos que ni a los debates organizados por la Cámara Empresarial quiso asistir el entonces candidato de Morena, y en plena campaña.

Cuando la puntualidad no es lo suyo. Quienes de plano se volaron la barda de impuntuales, son los que abanderan el movimiento nacional denominado Campaña por el Sí, que a nivel nacional encabeza Diego Hernández, pero que ayer se creyó el dueño del tiempo de los reporteros, a quienes hizo esperar casi hora y media para una “pichurra” conferencia en la que promueve el “Sí” durante la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, con la que, dicen ellos, la ciudadanía dará su voto para poder enjuiciar a los expresidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes seguramente han de estar temblando del miedo… o de risa. Y es que a nivel internacional somos el hazmerreír por buscar en una consulta ciudadana lo que la propia ley permite.

Ni modo, el impuntual se espera al final. Bromas y luego silencios incómodos reinaron en el salón en el que Diego Hernández, líder nacional de la Campaña por el Sí, había citado a conferencia de prensa. Y que, tras su tardanza, los organizadores buscaron la forma de entretener a los aproximadamente 30 asistentes al evento, quienes impidieron a Hernández tomar la palabra al llegar, antes desahogó cada quien sus temas.

Gasto innecesario que urge en otras cosas. Pero cuando las prioridades son el pan y el circo, no hay razonamiento que importe. Ya ve usted que la Consulta Popular costará la nada despreciable cantidad de 528 millones de pesos, recurso que mejor se hubiera destinado a la realización de pruebas covid gratuitas, pues muchos ciudadanos, como los que a diario hacen filas en los laboratorios de Sinaloa, hacen enormes sacrificios para pagarlas, incluso a veces se quedan sin comer porque prefieren saber si están contagiados o no, aunque después hagan otro sacrificio para comprar los medicamentos. De ese tamaño son las prioridades.

Ojalá los escuchen. Familias que viven en las cercanías del Hospital General piden a las autoridades el apoyo para hacer algo que evite las fuertes descargas de aguas pluvial como la que se vivió este miércoles, y que provocó la muerte de una persona. Ojalá este no sea un grito más que también se ahogue.

