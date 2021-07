Como si nada pasara. Así toman los sinaloenses, con esa tranquilidad, que Sinaloa inicie una semana más en semáforo rojo epidemiológico, el único estado del país con este color. Por desgracia, siguen muchas personas sin respetar las medidas sanitarias, y así lo hacen notar cada fin de semana cuando las fiestas y reuniones familiares predominan en las colonias, contribuyendo con ello al aumento en los contagios y, por desgracia, también en los decesos por covid-19.

Opiniones encontradas. En medio de esta tercera ola de contagios de coronavirus, organismos como Mexicanos Primero, en voz de Gustavo Rojas, insisten en la necesidad de regresar las clases a las aulas para el próximo ciclo escolar. Desde luego, insiste en que las autoridades deben hacer lo necesario para generar las condiciones sanitarias para ello, pues estiman que hay 88 mil alumnos en riesgo de abandonar sus estudios en Sinaloa. Pero del otro lado hay quienes afirman que no existen las condiciones para regresar a las aulas, así lo señaló el representante de la CNTE, el profesor Humberto Domínguez, quien pide a las autoridades que recapaciten, pues tanto el presidente de México como el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, han hablado de esta posibilidad. Lo que es una realidad, es que las condiciones para clases presenciales no existen, menos en estos momentos en que la variante ha convertido en los más vulnerables a los “no vacunados”, curiosamente niños, adolescentes y adultos. Y aunque ya empezarán a inmunizar a los mayores de 18 años, quedarán cientos de miles de menores de 17 años que preocupan y a quienes sus padres no enviarán por nada del mundo a la escuela.

Vaya lío. Quien, de plano, no se anduvo por las ramas, fue el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, quien este fin de semana pidió encarecidamente a sus gobernados que, por favor, se pongan al corriente con el pago del agua a la Junta Municipal. Y es que, de no pagar, se corre el riesgo de que a la paramunicipal se le complique pagar el recibo a la Comisión Federal de Electricidad, y con ello quedar nuevamente sin suministro de agua, pues si les cortan la luz, los sistemas de bombeo pararán.

Una tras otra. No termina el alcalde Jesús Estrada Ferreiro de salir de un lío, cuando ya se mete en otro. Y es que al conflicto que generó cuando, según denuncia de los propios agentes, el munícipe los obligó a firmar un documento para renunciar al pago de prestaciones atrasadas, ahora las viudas de agentes municipales y oficiales de Tránsito señalan que, a pesar del decreto que obliga a la autoridad a pagar el 100 por ciento del salario a las familias de elementos fallecidos, hay casos recientes de trabajadores que han muerto de covid, y Estrada Ferreiro no quiere otorgarles el 100 por ciento del salario como pensión, pues argumentan que el covid no es considerado un riesgo de trabajo. Qué curioso, en lugar de defender a los suyos, se la pasa empleitado.

No sean tan irresponsables. En Culiacán, hay un sitio que en temporada de lluvias florece, se convierte en un paisaje majestuoso, tanto así que lo han llamado Narnia. Pues bien, este lugar, situado en Imala, es en estas fechas un atractivo de cientos de paseantes, quienes, de acuerdo con autoridades locales, empiezan a ocasionar un problema con la basura que dejan. No hay que ser; si no ayudan a mejorar el lugar, tampoco lo ensucien.

Más solo el centro de la ciudad. Si usted, lector, ha tenido oportunidad en estos días de acudir al centro de la ciudad, de recorrer algunas calles, sobre todo este fin de semana, seguramente habrá notado que hay menos afluencia vehicular y peatonal; pero no se vaya con la finta, no crea que es por la pandemia. Las reuniones, la fiesta y los planes para vacacionar continúan.

