La Glorieta

Inmunización. Por fin se va a iniciar este día la vacunación de la población de 18 a 29 años. En gran parte, este logro se debe a la gestión que hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Se espera que al llamado a vacunarse vaya la mayoría de los jóvenes porque en la actualidad son los más susceptibles a contagiarse de covid-19. Esta población tienen gran movilidad y muchos no usan cubrebocas, así como tampoco guardan la sana distancia. Es común ver a jóvenes en los camiones y en las calles sin usar el cubrebocas, como si fueran inmunes; a muchos les es difícil aceptar que este virus no discrimina sexo, edad, ni estatus económico y agarra parejo. Por eso, aunque suene un poco cruel, está bien la iniciativa del PRI de que se multe a todo aquel que no use cubrebocas en espacios públicos, cerrados y camiones urbanos. Por desgracia, hay muchas personas que, hasta que no pierden a algún familiar o ser querido, empiezan a cuidarse. Se espera, por el bien de muchos ciudadanos, que esta iniciativa prospere porque está comprobado que, si se les afecta el bolsillo a los ciudadanos, entonces sí actúan.

Insensibilidad. Policías jubilados lamentan que, pese a la muerte de algunos policías en activo por covid-19, las autoridades del Ayuntamiento se sigan mostrando insensibles. Ignacio Durán denunció de forma pública que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, al fallecer un agente municipal, ni siquiera da el pésame, no dice una frase de aliento y, mucho menos, ofrece un apoyo para ayudar a las familias. Como si esto no fuera suficiente, tienen que ser autoridades de otras instituciones quienes los apoyen con los materiales que requieren para cuidarse, como cubrebocas, caretas etc. Al parecer, lo que tanto temían se hizo realidad, y el nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, Mauricio García Rodríguez, viene a proteger los intereses del alcalde y no a apoyar a los policías. Al momento, no ha dado ningún pronunciamiento a favor de ellos, se ha mantenido calladito, cumpliendo con el dicho “calladito te ves más bonito”. ¿Para qué darle molestias a su nuevo jefe, pues?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Buena propuesta. Muy bien está el que haya una ley de protección a los que denuncien el mal uso de los recursos públicos que hacen los servidores públicos, como lo propone Soledad Astrain Fraire, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa. La iniciativa de protección a denunciantes y testigos será ingresada en la 64 Legislatura del Congreso del Estado y ojalá que prospere; aunque será muy difícil, en caso de convertirse en realidad, que trabajadores de diversas dependencias se vayan a atrever a denunciar a sus jefes por actos de corrupción o por inflar costos. Solo basta con platicar unos cuantos minutos con empleados del Ayuntamiento de Culiacán y del Gobierno del Estado para que cuenten que en tal departamento se infló el costo de una obra, no se entregaron los recursos completos, entre otras irregulares, pero no denuncian porque necesitan su empleo y es obvio que, al exponerse, se tomarán represalias en su contra.

Propuesta. Mucha razón tiene el diputado Apolinar García Carrera al proponer que el Ejército y la Guardia Nacional deben apoyar en la rehabilitación de las escuelas que están en mal estado o que fueron vandalizadas, ya que hacen todo tipo de chambitas. Y es que estas fuerzas, en vez de andar combatiendo el crimen organizado o ayudando a las autoridades locales a disminuir los delitos, los traen de albañiles y, próximamente, de vendedores de gas. El legislador también dice algo que otros diputados no se atreven: que el Gobierno federal planea dejarles toda la tarea de la limpieza y el acondicionamiento de escuelas a los padres de familia, cuando desde el Gobierno federal se ha promovido el no pago de cuotas escolares y no les ha dado recursos para mejoras.

Síguenos en