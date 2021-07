¿Se arrepiente o le jalan las orejas? Fueron eliminados los mensajes de crítica que compartió el lunes por la tarde el diputado local morenista Pedro Alonso Villegas Lobo, luego de que el Gobierno municipal de Culiacán anunciara a través del secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, que a partir del próximo fin de semana pedirán el certificado de vacunación como requisito para ingresar a espacios públicos. O se arrepintió el legislador o alguien le pegó un jalón de oreja, pues lo que haya sido, la realidad es que ayer por la mañana ya no estaban en sus cuentas de Facebook y Twitter los mensajes en los que calificaba de ocurrente al Gobierno municipal que encabeza Jesús Estrada Ferreiro, con quien ha estado en constante conflicto, y también arremetía contra Herrera y Cairo, pues señalaba una serie de violaciones a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal para Eliminar la Discriminación.

Medida que no agrada. Quien también mostró su rechazo a este anuncio de exigir certificado de vacunación para ingresar a plazas, restaurantes, bares y demás espacios públicos es precisamente al sector restaurantero, y así lo expuso este martes el líder del gremio, José Miguel Taniyama, quien de entrada consideró esta medida como “exagerada”, pero explicó que de por sí viven ya una baja en la afluencia de comensales debido a la ola de contagios, como para todavía alejar más a los pocos que los visitan, pues dejó en claro que esta decisión podría ser discriminatoria para quienes aún no están vacunados. Eso sí, recordó que los restaurantes están cumpliendo a cabalidad con las medidas de higiene y prevención, además de la reducción de afluencia y la sana distancia al interior. Pero no fue todo, sugirió que este tipo de requisitos se exija en otros espacios como aeropuerto y centrales camioneras.

No le convence la propuesta. Quien de plano no está muy convencido de restringir el acceso a los espacios públicos es el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien ayer dijo que esto de exigir el certificado de vacunación es una medida iniciada en Francia, pero que para aplicarla acá habría que analizarla muy bien para ver qué sí y qué no se puede retomar, pues el temor del mandatario y empresarios es que se afecte más la economía local.

Restricciones en Badiraguato. Ya entrados en esto de las consecuencias por la pandemia, las restricciones llegaron a Badiraguato y Surutato, en donde, de acuerdo con la alcaldesa Lorena Pérez Olivas, decidieron cerrar atractivos como La Nariz, la tirolesa, la cascada y las actividades en el represo. Esto obligó a la suspensión de viajes turísticos que recibían los fines de semana. Solo hay autorización de ingreso para quienes reservan hospedaje en las cabañas. No hay que olvidar que, ya antes, la autoridad local había confirmado la suspensión del tradicional evento Surutatazo 2021, el cual solía realizarse en el mes de agosto, pero por segundo año consecutivo es cancelado debido a la pandemia, en esta ocasión por la tercera ola de contagios.

Volvemos a Narnia. En donde poco ha importado que estemos en plena tercera ola de contagios covid-19 es en el lugar conocido como Narnia, ubicado en la zona de Imala, hasta donde cientos de paseantes se han dado cita en las últimas semanas, al grado de acelerar no solo el deterioro del verde paisaje, también el tiradero de basura y la alteración del entorno. Es debido a ello que el Gobierno municipal optó por instalar señalamientos que invitan a los visitantes a no dejar sus desechos tirados, a recogerlos, a cuidar el sitio, pero como ya conoce a su gente, también instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a que realice operativos de fin de semana para evitar desmanes y cuidar a las familias que sí respetan la naturaleza. Ya veremos si esto da resultados.

