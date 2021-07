Se le van a la yugular. Durante un foro de análisis virtual convocado por el Congreso del Estado, la diputada Graciela Domínguez se le fue a la yugular al gobernador Quirino Ordaz Coppel, al afirmar que mintió en el pliego de observaciones que realizó a las reformas a la Ley de Protección a los Animales para vetar el decreto 581, y llamó a sus homólogos a que con prontitud se lleve al Pleno el dictamen, que sería votado en sesión extraordinaria por la Comisión Permanente. Es importante mencionar que el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Villalobos, criticó a sus compañeros que estén en contra de la vida por apoyar el aborto y rechacen las corridas de toros. Por su parte, Pedro Villegas Lobo acusó al PAN de que ahora no van a respaldar esta iniciativa, y otros están diciendo que ni la leyeron y votaron a favor de ella. El morenista ve complicado obtener los 27 votos.

La vacunación que se hizo viral. Respecto al revuelo que causó en redes sociales el vídeo de una joven que fue “vacunada” con una jeringa vacía, en entrevista telefónica el delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, aseguró en repetidas ocasiones que el descuido ocurrió a causa de que ese día hubo más de 5 mil vacunados en el centro donde pasó el incidente, pero al menos el error "no llegó a mayores" y se solucionó de inmediato, justificó el funcionario. Más allá de si esta es o no una justificación válida, lo cierto es que la ciudadanía tiene que estar muy alerta en el proceso de inmunización, aunque exista mucha afluencia, para que estos “descuidos” no tengan consecuencias negativas. Por desgracia estos incidentes solo salen a la luz cuando alguien los capta en vídeo, porque de lo contrario, estos pacientes se fueran a casa sin su dosis, solo con la idea de que ya están vacunados, y eso es lo realmente grave.

Que alguien explique. La propuesta de exigir certificado de vacunación para el ingreso a espacios públicos como bares, restaurantes, plazas y demás, hasta cierto punto pareciera entendible en ese desespero por frenar los contagios de covid en el municipio, más allá de la inconformidad que genera y del lío legal que podría representar, pues abogados constitucionalistas han dicho que es ilegal. Pero lo que no se logra entender aún es cómo pretenden extender esta medida a las escuelas. Para empezar, deberán aterrizar bien la propuesta y definir en qué niveles escolares. De entrada, se entiende que aplicaría solo en el nivel profesional, porque, aunque en bachillerato hay algunos mayores de edad, además de los maestros, la gran mayoría son alumnos de entre 15 y 17 años. Ahora bien, en las escuelas del nivel básico podrá exigirse el certificado al personal docente, administrativo y de intendencia, pero qué sentido tendrá si los alumnos, que ahorita son de los grupos de mayor riesgo, no pueden ser vacunados. Y la más importante pregunta: ¿mejorarán las condiciones como para en un mes volver a las aulas?

Particulares ya ofrecen viajes a Narnia. Se le adelantaron al Ayuntamiento de Culiacán las agencias de viajes privados que ya están ofertando viajes a Narnia. Fue hace un par de días que a través de la dirección de Turismo municipal se manifestó la intención de implementar viajes turísticos desde otros municipios al nuevo atractivo de los culichis, pero a partir del próximo año, sin embargo, ya hay aprontados que están aprovechando el furor para cobrar 850 pesos a cambio de traer desde otros sitios de Sinaloa a los interesados en conocer este atractivo.

Muere ícono de la Caades. Como balde de agua fría cayó ayer al sector agrícola la noticia sobre el fallecimiento de Manuel de Jesús Lara Ortiz, jefe del servicio agrometeorológico de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), quien por más de 40 años dedicó su vida a la investigación y a informar a los sinaloenses sobre las condiciones y fenómenos meteorológicos.

