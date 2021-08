Aumento tras aumento. Los recientes incrementos en productos e insumos básicos, como el gas LP, los mariscos, carnes rojas, pollo y algunas legumbres, están desencadenando una serie de aumentos en cascada, y así lo señaló este fin de semana el dirigente de los restauranteros en Culiacán, José Miguel Taniyama, quien, para infortunio de los comensales, advirtió una inminente alza en los platillos. Todo esto se da en medio de promesas del Gobierno federal de iniciar una empresa distribuidora dependiente de ella denominada Gas Bienestar, con la intención de arrebatar el monopolio a los distribuidores de este insumos. Pues resulta que en esa lógica, al rato tendrán que abrir mercados y tiendas a diestra y siniestra, para intentar frenar los precios que rara vez bajan. Al final, son los ciudadanos de a pie quienes terminan pagando los platos rotos. Y si no, habría que preguntarles sobre los alimentos que hoy consumen en menor cantidad y con menos frecuencia. Pues a la lista ya citada, habría que sumar las tortillas, que ya cuestan 20 pesos el kilo.

Sí, pero no. Pues resulta que en la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Culiacán, a pregunta expresa de los reporteros, reiteró su propuesta de regresar a clases presenciales a partir del 30 de agosto. Y aunque se le insistió en el elevado riesgo que representa para alumnos y maestros la elevada incidencia de contagios covid que mantiene a Sinaloa en semáforo epidemiológico en color rojo —el único estado del país en ese color— el mandatario mexicano reiteró su discurso de que es necesario regresar. Y aunque luego parecía que recomponía, cuando dijo que no sería una imposición, remató con la frase que ya ha sido motivo de memes: “quien no quiera regresar a la escuela, pues que no mandé a sus hijos”. E insistió en que es necesario para que los alumnos recuperen su nivel y salgan del estrés que ha implicado el encierro. Esta declaración del jefe del Estado mexicano provocó nuevas críticas entre los sinaloenses, que advierten que, independientemente de la decisión de los Gobiernos estatal o federal, sus hijos seguirán en sus casas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Terminan agotados los diputados en el último periodo ordinario de sesiones. En plena recta final de la 63 Legislatura, los diputados locales realizaron este sábado su última sesión ordinaria de sesiones y dieron paso a la permanente. En plena sesión aprovecharon para destacar el desempeño y el buen amiguismo de los diputados. Incluso, la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio, dijo que durante esta legislatura privó el compañerismo, y aunque hubo discusiones, siempre se impuso la civilidad. Cierto o no, la realidad es que, si algo llamó la atención de está legislatura fue el pleito casado que mantuvieron con el titular del Ejecutivo, Quirino Ordaz Coppel, a quien, en reiteradas ocasiones, le modificaron la propuesta de presupuesto. Al final, serán los ciudadanos quienes opinen sobre la productividad.

Ciertamente, es destacable la aprobación de la reforma que permite los matrimonios igualitarios en Sinaloa, es quizá la única de relevancia, pues aún cuando también legislaron en favor de la protección de animales y para erradicar el uso de plásticos en supermercados, por ahí hay algunos que siguen empleando bolsas.

El epicentro de la política nacional. Durante todo el fin de semana se convirtió Sinaloa y, particularmente Culiacán, en el epicentro de la política. La sola presencia del mandatario mexicano suele colocar el destino en la mira nacional, más esta vez que, desde la base militar de El Sauz, encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad y enseguida la conferencia mañanera, en donde admitió un aumento en delitos como el robo y el feminicidio en Sinaloa. Ahí, AMLO elogió al gobernador Quirino Ordaz por su participación en las reuniones de Seguridad, gesto al que el mandatario estatal respondió de la misma forma, pues le reconoció el apoyo y afirmó que en la reducción del homicidio doloso en la entidad ha sido clave el apoyo y coordinación con el Gobierno federal actual. Incluso, afirmó que en este Gobierno le ha ido muy bien, mientras que con los anteriores solo eran acciones aisladas. ¿Será? ¿Cómo habrá caído en los exfuncionarios priistas del pasado sexenio este comentario de Quirino? Sería bueno saberlo.

Síguenos en