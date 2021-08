La Glorieta

Se irá a descubrir algo. Desde hace muchos años, se ha hablado de que existen personas “aviadoras” en el Gobierno estatal. Muchas de ellas, se dice, son allegadas a personas cercanas o amigas de funcionarios en turno; una gran cantidad de ellas logra sobrevivir durante años, hasta que el puesto sea necesario para algún recomendado. Es un secreto a voces que en la nómina están algunas personas a las que se les está pagando un favor político. En la Secretaría de Educación Pública y Cultura se dice que es donde hay una gran cantidad de ellas, hay quienes según se desempeñan como maestros y tienen varias plazas, las cuales sería imposible cubrir; sin embargo, algunas han sido detectadas, pero se les permitió seguir. De acuerdo con trabajadores de la Sepyc, conocieron algunos de los supuestos trabajadores hasta el día que se fueron a jubilar. En este tema, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, comentó que ya pidió la nómina al Gobierno estatal en este periodo de entrega-recepción, con el fin de detectar a los posibles “aviadores”. Será interesante ver qué llegan a descubrir y si en verdad lo van a denunciar y sancionar. El Gobierno estatal tiene una nómina muy obesa, la cual cada vez se está haciendo más difícil de pagar. Ya es tiempo de que se le dé una buena sacudida y que cobren las personas que realmente trabajen.

Los niños y los huecos discursos. Una gran cantidad de niños están en las calles pidiendo dinero. La mayoría son vigilados por personas adultas desde lejos o andan con quien, aparentemente, son sus padres. Algunos realizan malabares, otros solo se acercan a los conductores a pedir un peso y, en la mayoría de los casos, no usan cubrebocas. Este tema es una gran muestra de que lo tratado en la tribuna del Congreso no funciona ni cambia en nada las cosas. En días pasados, el diputado Pedro Villegas Lobo hizo la denuncia de que algunas personas se aprovechan de los niños y los traen pidiendo en las calles, pero ninguna autoridad actuó y él tampoco le dio seguimiento, así que todo se trató de un hueco discurso.

Por quedar bien. En una reunión que sostuvieron las diversas autoridades para atender el tema de la pandemia, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro quiso quedar bien y aseguró que él metería en cintura a todos los choferes y los pasajeros que no usaran cubrebocas, pero “del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice un viejo y conocido refrán. Lo cierto es que el alcalde de Culiacán no ha podido lograr que todos los conductores usen cubrebocas, mucho menos los usuarios. Muchos usuarios aseguran haber denunciado al número de emergencia a unidades del transporte público en la cual viajan usuarios sin cubrebocas, y las patrullas no se han hecho presentes. Tampoco se atreven a decirles a los usuarios que no llevan cubrebocas que se lo pongan, porque son muy agresivos. Así que el alcalde, antes de fanfarronear sobre que puede meter en cintura a cierto grupo de ciudadanos, que sea algo que pueda cumplir porque, de lo contrario, queda muy mal.

A oscuras. Bastaron unas cuantas lluvias para que una gran cantidad de las lámparas led, las cuales el alcalde Jesús Estrada Ferreiro presume tanto y en las cuales ha realizado una millonaria inversión, fallaran. En la actualidad hay varias calles y callejones en total oscuridad, lo que da percepción de inseguridad a los habitantes. Para el alcalde había sido muy fácil porque durante su mandato casi no se habían registrado lluvias, razón por la cual no había muchas quejas ni de baches, ni por el alumbrado público. Una de las banderas de su campaña para la reelección fue la iluminación de las calles, pero, a como pasa el tiempo, son muchos los reportes que están haciendo de estas lámparas, ya que muchas personas las consideran desechables y dudan mucho que aguanten cinco años. El alcalde tiene mucho compromiso en lo que se refiere al alumbrado público y en la reparación de las calles, porque son temas en los que ha prometido mucho y en los que se verá cuánta disposición y recursos tiene para arreglarlos.

