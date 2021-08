Sin llegar a acuerdos. Los 20 diputados electos del grupo parlamentario de Morena siguen sin reunirse para elegir a quien será su coordinador de bancada, pese a que faltan escasos 59 días para que concluyan los tres años correspondientes a la 63 legislatura. Han levantado la mano para esta posición la diputada María Victoria Sánchez Peña, Jesús Ibarra, Cecilia Covarrubias, Feliciano Castro y Ambrocio Chávez. Anteriormente, Sánchez Peña había hecho pública la petición al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, de que no llegue su mano en la designación del coordinador de los morenistas, porque se cree que pudiera ser Feliciano Castro o bien Jesús Ibarra, aunque a este último se considera que todavía le falta mucho camino por recorrer, pero tiene muy buen padrino que es Mario Delgado de quien su hermano es asesor, pero Feliciano es muy cercano al gobernador electo por lo que quién ocupará tan importante cargo, sigue en suspenso, aunque se cree que Victoria Sánchez está descartada debido a que pertenece a un grupo diverso a Rocha Moya.

Sin dar explicaciones en la Sedesu. Desde que se expresaron las inconformidades de un grupo de ciudadanos por la obra Sendero que se inició en el parque ecológico del Jardín Botánico pero que fue suspendida se han dado una serie de señalamientos entre estos y las autoridades estatales. Al estado se le acusa de permitir una obra en donde se afecta flora y fauna sin que tuviera el estudio de impacto ambiental.

Sin embargo se ha buscado a María Isabel Mendoza Camacho, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero ha evitado hablar del tema. La directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP encargada del Jardín Botánico tampoco ha tenido disposición para resolver los cuestionamientos lo que ha generado muchas dudas entre los culiacanenses.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Temas políticos sí, ventas no. Se cumplió lo que tanto temían vendedores de los tianguis y esto fue que se alargara más el cierre del de los Huizaches. En días pasados el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se reunió con algunos comerciantes y les dijo que este espacio de ventas estaría cerrado durante dos fines de semana pero ayer se anunció que continuaría el cierre hasta nuevo aviso lo que podría alargarse por meses como el año pasado. De acuerdo a las autoridades del Ayuntamiento esta decisión se tomó por el alto indice de contagios de covid-19, pero estas mismas autoridades que aseguran estar preocupadas por el bienestar de la población no se pronunciaron por la Consulta Popular realizada el domingo pasado en la que se proyectaba que fueran muchos los ciudadanos a emitir su opinión sobre enjuiciar a los expresidentes, cosa que no ocurrió. De nueva cuenta se volvió a repetir el que mientras los eventos sean políticos allí no hay restricciones ni cierre. Nos quiere decir que se esté en contra de las medidas preventivas para evitar la movilidad en las calles y las concentraciones, lo que se trata es que se sea parejo con todos y no que cuando se trate de campañas políticas o consultas ciudadanas es como si la covid no existiera, hay que ser congruentes autoridades municipales y no castigar a un solo sector.

Critica a la Consulta. Una fuerte critica hizo el presidente del PAN en Sinaloa a la Consulta Popular realizada el pasado domingo para enjuiciar a expresidentes. Para Juan Carlos Estrada Vega es un exceso que se hayan gastado 500 millones de pesos para que la ciudadanía respondiera una pregunta engañosa. Se dijo a favor de estos ejercicios democráticos siempre y cuando sean consultas serias y no distractores caros para los ciudadanos y con abstencionismo de 93 por ciento. Para él está muy mal que durante años Andrés Manuel López Obrador como candidato estuviera prometiendo encarcelar a los corruptos y cuando tiene el poder al ser presidente de México trate de evadir su responsabilidad.

Síguenos en