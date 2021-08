Caros y poco productivos. Mucha razón tiene el diputado Apolinar García Carrera al calificar como una vergüenza el que, a menos de dos meses de terminar su periodo, los diputados de esta 63 Legislatura se dieran el lujo de tomar vacaciones. Además del dineral que se les paga, algunos tienen el récord de no haber presentado ni siquiera una iniciativa en lo individual y únicamente lo hicieron de forma colectiva, y correspondió a la agenda del Gobierno federal. Como si no fuera suficiente, algunos de los legisladores que menos rindieron fueron reelectos y van a seguir viviendo del pueblo otros tres años. Entre los legisladores improductivas se encuentra Graciela Domínguez Nava, quien fuera presidenta de la Junta de Coordinación Política, ella no presentó ninguna iniciativa en lo individual;también figura Marco César Almaral, pero eso sí, activos políticos en las pasadas campañas allí sí fueron muy productivos. Algunos legisladores pasaron sin pena ni gloria por el Congreso, otros se lucieron con algunas reformas a leyes, como la de seguridad, que solo beneficia a las viudas de los policías en papel, pero en la realidad de nada les sirvió porque alcaldes como Jesús Estrada Ferreiro se niegan a cumplir lo que ellos aprobaron de mejorar las pensiones. Así que, a muchos no se les tiene nada qué agradecer, ni por qué recordar.

Sigue firme exigir certificado de vacunación. Pese a las declaraciones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que su Gobierno no solicitará certificado de vacunación anticovid para efectuar actividades o para asuntos de movilidad, el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo, dio a conocer que continúa firme la decisión de solicitar el comprobante en mención para el acceso de restaurantes, bares y otros espacios públicos.

El funcionario mencionó que, desafortunadamente, en la capital de Sinaloa hay un número considerable de ciudadanos que actúan en forma irresponsable, que no les importa lo que está ocurriendo con la pandemia y no creen que se puedan contagiar, ni tampoco toman las medidas para evitar la propagación del virus.

Por tal motivo, y a pesar de que algunos empresarios se oponen a esta medida, el Gobierno de Culiacán no ha descartado solicitar al certificado de vacunación anticovid, que se agregan a otras medidas que han venido implementando para tratar de controlar la pandemia.

Othón Herrera consideró que se está demostrando que la vacuna es una poderosa herramienta para controlar la pandemia, sumado al resto de las estrategias que tiene el Gobierno municipal, como son las restricciones de aforo, la obligatoriedad del uso del cubrebocas, la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial en lugares públicos. El Ayuntamiento pone muchas restricciones, pero al momento las autoridades no ofrecen ningún apoyo ni estímulo a las personas que obligan a acatar las medidas, como en el caso de los vendedores del tianguis Los Huizaches y los empresarios, entre otros.

Un ejemplo a seguir. Quien se ha convertido en un gran ejemplo y muestra el verdadero rostro de lo que son muchos sinaloenses, es la doctora Martha Torres, quien atiende de manera gratuita a personas con covid-19. En la actualidad, hay un grupo de personas que conformaron un comité para recolectar medicamento y llevar a los pacientes de este covitario, ya que la mayoría son de escasos recursos. Vale la pena apoyar esta causa, a mostrar que, ante las adversidades, los sinaloenses somos unidos y solidarios. La triste y dolorosa realidad que están viviendo muchas familias sinaloenses es tener a un ser querido contagiado de covid-19 y no tener recursos para el tratamiento, esta es la cruel realidad, aunque muchos lo nieguen. Muy atinado lo dicho por la activista Martha Camacho, ahora hace falta el apoyo para este lugar de esos políticos que abarrotaban sus eventos sin importar que se viniera una ola de contagios. A ver si alguno de ellos reacciona y lleva una donación de medicamentos, pero esto se pone en duda.

