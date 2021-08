Mejor que sí jugaran. Los diputados “no jugamos carreras” para presentar iniciativas, fue la respuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política, José Rosario Romero López, tras ser exhibido como uno de los diputados improductivos. Reconoció que afectó en el trabajo legislativo las campañas políticas y también culpó a la pandemia. Esta última en nada tendría que haberles afectado en la productividad, ya que con sus sueldos pueden comprar los mejores equipos de cómputo así como pagar el servicio de internet para trabajar desde sus casas o cubículos; pero no, se estuvieron retrasando;además, durante las campañas políticas, quienes aspiraban a un puesto de elección o reelegirse no les importó que hubiera pandemia, allí sí andaban en las calles como si no existiera, por eso los pretextos están de sobra. Hay quienes consideran esta actual legislatura como la peor de todos los tiempos. Que hacer iniciativas no es jugar a las carreras, pero sí debería serlo, para que trabajaran y desquitaran el sueldo.

Toque de queda en Cosalá. Este municipio alteño ya empieza a ser afectado por los contagios de coronavirus, por lo que las autoridades municipales ya implementaron algunas medidas, las cuales, para algunas personas, podrían ser extremas. Entre las restricciones se encuentra el toque de queda, ya que a través de un comunicado en redes sociales se informa que se le aplicará el Bando de Policía y Gobierno a quien sea sorprendido en las calles después de la 22:00 horas. Las reacciones de los pobladores no se hicieron esperar, y critican que las autoridades están considerando que este virus solo circula durante la noche. Hay quienes solicitan que se mida la temperatura a las personas que van de Culiacán, entre otras medidas.

Exhortación de la CEDH. Que las medidas implementadas para contener la contingencia sanitaria generada por la covid-19 se realicen dentro del marco del derecho a la legalidad y seguridad jurídica y con respeto a los derechos humanos, exhorta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a los Gobiernos estatal y municipal. Este llamado de la CEDH viene luego de que en Mazatlán se busca que la población presente la cartilla de vacunación anticovid-19 para ingresar a lugares públicos, lo que también busca replicar el Gobierno municipal de Culiacán. Cosalá ya impuso el toque de queda, con lo que se violenta el libre tráfico. Pero eso sí, no han dicho sobre pedir este certificado de vacunación para ingresar a los Ayuntamientos para realizar el pago del predial, desde allí las medidas pierden credibilidad. Por lo pronto, las autoridades de la CEDH aseguran que estarán atentas y vigilantes de la actuación de las autoridades para que sea apegada a la obligación constitucional y legal de respetar y garantizar los derechos humanos. Ahora falta que los alcaldes atiendan este llamado.

La FGE requiere de una sacudida. Sigue pasando el tiempo, y en la Fiscalía General del Estado se sigue sin brindar atención a las víctimas de los delitos. En el caso de las personas desaparecidas en esta dependencia, no se hace nada; y lo peor es que muestran un gran desinterés, lo que frustra a las familias y les genera sensación de impunidad. Todos los días, las redes sociales están inundadas de las imágenes de personas que desaparecieron, de personas que reclaman que pasa el tiempo y que en la Fiscalía no se sigue ninguna línea de investigación, que pasan las semanas y los investigadores ni siquiera han pedido los videos de las cámaras cercanas a las desapariciones y no han interrogado a los presuntos sospechosos. Son muchos los ciudadanos que consideran que en esta dependencia estatal ya se debe hacer una “sacudida” y que se vaya quien no quiera trabajar. También es importante que el fiscal, Juan José Ríos Estavillo, rinda cuentas a la ciudadanía, porque bien puede atender a las víctimas del delito por redes sociales, pero no lo hace de ninguna forma, lo cual está muy mal.

