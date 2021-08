Escritos con lápiz. El presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, sí formará parte de su gabinete, afirmó el gobernador electo Rubén Rocha Moya, pero no dijo cuál cargo ocupará, aunque se rumora que podría ser la Secretaría de Educación Pública y Cultura o la Secretaría General de Gobierno. También en su gabinete estará Adriana Ochoa del Toro como coordinadora de Comunicación y Graciela Domínguez, quien se asegura será la titular de Transparencia. Rocha Moya ya tiene considerados a más candidatos, pero los mismos están anotados con lápiz, por lo que se pueden borrar, dio a entender, pero se espera que dé algunas sorpresas. Son muchos los morenistas de a pie, esos que se la jugaron en la campaña, que se arriesgaron a contagiarse de covid-19 y anduvieron promoviendo el voto, que esperan les den una oportunidad no en las Secretarías, pero sí bien pudiera en las direcciones. Hay gente muy valiosa que bien merece una oportunidad.

Gran convocatoria. Más de 10 mil ciudadanos dicen no al proyecto Sendero, el cual empezó a construirse en el parque del Jardín Botánico. Estas firmas serán entregadas al gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien ha evitado todo lo posible hablar de este tema. El Gobierno estatal destinó 18 millones de pesos para que se hiciera un camino por este parque, el cual, de acuerdo a activistas y ambientalistas, dañaría a la flora y fauna. Semanas atrás, este proyecto se paralizó, pero poco a poco los encargados del Jardín Botánico siguen avanzando y, pese a que las autoridades del Gobierno señalaron que no se iba a realizar ningún trabajo hasta que se llegara a un acuerdo con los inconformes, se puede ver que se están retirando árboles. Esto está provocando más malestar entre las personas que están encontra de que uno de los pulmones principales de la ciudad sea modificado. Hay que ver hasta cuándo el Gobernador le va a seguir sacando la vuelta a este tema. También se sigue esperando que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable den a conocer de forma pública el estudio de impacto ambiental que se debería tener antes de iniciar esta obra. Si no lo hay, y se inició el proyecto, habla muy mal de esta Secretaría porque quiere decir que algunas asociaciones y ni el mismo Gobierno del Estado la toma en cuenta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Gran convocatoria. Sin duda, el revestimiento del arroyo que cruza varias colonias ubicadas en la zona sur de la ciudad, entre ellas Chulavista, fue una obra anhelada por los vecinos, ya que fue pensada en evitar las inundaciones; pero algo que no previeron las autoridades fue el colocarle un barandal a este peligroso arroyo, ya que cuando llueve es un gran riesgo circular por las calles paralelas. En este tema se llama a Protección Civil municipal y estatal para que acudan y valoren la situación en la que quedó este arroyo y que se incluya en el Atlas de Riesgo. Es necesario que se informe a los conductores sobre los peligroso que es acercarse durante la temporada de lluvias. Ojalá que las autoridades no esperen a que haya víctimas para actuar.

Imparables los feminicidios. Otras dos mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron asesinadas en Sinaloa. Ante estos casos, las autoridades callan, al igual que lo hacen los diversos organismos que supuestamente están para atender la violencia contra las mujeres. De la Fiscalía mejor no se dice nada porque no da información, mucho menos garantiza la justicia para las familias. Ya es necesario que en Sinaloa los feminicidas en verdad sean castigados, que sea un referente nacional de que quien se atreva a lastimar a las mujeres tendrá todo el peso de la ley, pero no es así. Basta recordar los primeros feminicidios cometidos a principios de año, las autoridades ya saben quiénes son los responsables en algunos casos, pero no son detenidos y siguen en las calles. En Sinaloa, pese a que se ha avanzado en leyes y en que haya fiscalías especializadas para atender a las mujeres, de nada sirven porque siguen siendo asesinadas y la mayoría de los casos quedan en la impunidad, mientras todas las autoridades callan.

Síguenos en