Gran legado deja el Chino Billetero. El Instituto Nacional de Antropología e Historia va a realizar diversas gestiones para que el próximo gobierno de Rubén Rocha Moya apoye en la construcción o la renta de un espacio para que se convierta en el museo de Culiacán y se exhiban la colección de piedras y diversos objetos de nuestros antepasados que recolectó durante setenta años Héctor Manuel Delgado Salas, “el Chino Billetero”. Servando Rojo Quintero, titular del INAH en Sinaloa, califica la colección del Chino Billetero como muy valiosa y digna de conservarse, aunque no descarta que de hacerse realidad el museo se tengan que seleccionar objetos porque son muchos. Se espera que este tema también sea abordado por los próximos legisladores para que se pueda designar un presupuesto para la preservación de la historia de Sinaloa que gracias a el Chino se puede conocer, apreciar y valorar. Sin duda Sinaloa perdió a uno de los hombres más apasionados por buscar y preservar la historia de las antiguas poblaciones de Sinaloa. Gracias a este hombre por su aporte a los sinaloenses.

Adultos mayores en la desprotección. En Sinaloa se requieren políticas públicas que protejan y les den una vida digna durante sus últimos años a los adultos mayores que estén en situación de calle. Ante la falta de sitios adecuados muchas ancianos terminan en el Hogar Buen Samaritano, si bien los encargados de este lugar tienen buenas intenciones, les faltan alimentos, medicinas, médicos y personal e infraestructura adecuada para atender a las personas que acuden a buscar un refugio con ellos. Lo lamentable es que en vez de apoyarlos, los mismos DIF les mandan personas, algunas de ellas con desnutrición u otras enfermedades a sabiendas que allí no tendrán cuidados especializados ni la alimentación que se requiere. Acaso el personal del DIF Sinaloa y de Culiacán y de otros municipios no han acudido a este lugar en donde los adultos mayores duermen en cuartitos hechos de lámina, en donde carecen de camas cómodas y colchonetas, en donde les hacen falta muchas cosas, si lo conocen y pese a eso con tal de no atender a un adulto mayor lo dejan allí, están muy mal. En la actualidad los encargados del Buen Samaritano llaman a la población para que les donen diversos productos alimenticios, si tú puedes apoyar no dudes en hacerlo, para los adultos mayores es muy desesperante estar con la angustia de no saber si comerán o no. A este lugar hace falta que acudan diputados, así como los presidentes municipales y el gobernador y que se sensibilicen con esta población.

No tienen lucha. Luego de que las autoridades municipales anunciaran el cierre de “Narnia”, lugar ubicado en la sindicatura de Imala que se convirtió en un atractivo turístico, muchas personas hicieron caso omiso, y al encontrar el principal acceso cerrado no dudaron de ingresar por otros caminos. Aún se desconoce si tantas visitas a este lugar dejaron una derrama económica a la sindicatura o al poblado cercano, pero por lo pronto este atractivo turístico ya cerró. Durante la tarde de ayer los agentes municipales les estuvieron solicitando a las personas que se retiraran por considerar que es una zona peligrosa debido a que va creciendo el nivel del agua. Habrá que ver si la ciudadanía seguirá acatando las órdenes de las autoridades municipales o si se van a arriesgar a ser arrestado con tal de apreciar este hermoso paisaje.

En modalidad virtual. El Colegio de Bachilleres del Estado de SInaloa ya regresa a clases y las mismas serán a distancia. Aunque el presidente de la República y el gobernador del estado se han pronunciado porque haya clases presenciales, esta institución iniciará el ciclo escolar de forma virtual. Este anuncio ha sido tomado muy bien por los ciudadanos que consideran que por la alta ola de contagios de coronavirus en el estado de Sinaloa no se está en condiciones de que los alumnos de educación básica regresen a las aulas.

