La Glorieta

Grilla en Morena. El excandidato a la dirigencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional y politólogo Gibrán Ramírez Reyes inició un recorrido nacional como dirigente de Red Morena para comenzar a presionar y organizar a los cuadros morenistas para que exijan que se realice la renovación de los comités estatales y se frenen las imposiciones de la dirigencia nacional, que está siendo controlada por Mario Delgado, quien impone candidatos y hasta los proveedores que son designados desde el centro del país con poca transparencia, y que al menos el 95 por ciento de las decisiones ejecutivas son tomadas por el líder nacional del partido guinda. Gibrán expuso que el triunfo de Morena en Sinaloa ha tenido un efecto de que pase un poco desapercibido el desorden que se tiene en el interior, que se aprovechan de que no existen organismos directivos estatales, se toman las decisiones en la Comisión Nacional de Elecciones, que encabeza Delgado. Algunos militantes de Morena expresaron que se requiere una Alerta Ámber para localizar al delegado Américo Villarreal, que nunca pueden tener un acercamiento con él.

Buenas intenciones, falta de equipo. Hay ciudadanos que, cuando pierden toda la esperanza de recibir justicia, hacen todo lo posible por dar a conocer sus casos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y depositan toda su confianza en él, pero no tienen las respuestas que esperan. Sin duda, el presidente de la República no podría resolver todos los problemas que le llegan en sus giras o de quienes van a manifestar afuera del Palacio Nacional, pero sí tiene personal para que lo haga; sin embargo, al parecer no tienen la sensibilidad o interés para atender todos los casos que les llegan. En su visita por Sinaloa, al mandatario se le dio a conocer el caso del joven Omar Ulises, quien fue baleado por militares el 27 de marzo en el estado de Sonora cuando pretendía cruzar a los Estados Unidos. Pese a que el joven y sus familiares dicen poder demostrar que él no llevaba armas y que solo iba a buscar el sueño americano, sigue preso en el Cefereso de Hermosillo. Este tema lo conocen en Presidencia, pero, en vez de atender a la madre del joven, quien mantiene un plantón desde hace semanas en el Palacio Nacional, en vez de apoyarla, la pretenden retirar. Tal vez López Obrador tenga la intención de ser cercano a la gente, pero su equipo no. En este caso, también ha quedado a deber mucho la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin hacer mucho. ¿Qué hace la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada? Es la pregunta que se hacen muchas personas que han ido a realizar las denuncias de los “levantones” o desapariciones de sus seres queridos y solo les han dado un papelito con un número de teléfono, el cual ya no les vuelven a contestar. En esta Fiscalía no se cuenta con página de Facebook en donde se dé a conocer la imagen de la persona desaparecida, como ocurre en los casos de la Alerta Ámber y las Alerta Alba. Tampoco tienen coordinación con la Comisión de Búsqueda, en donde sí se realizan fichas de las personas desaparecidas. El fiscal general, Juan José Ríos Estavillo, es especialista en dar cátedra y deslindar responsabilidades en el caso de las privaciones ilegales de la libertad, les dice a las pocas víctimas que atiende que la obligación de buscarlas es de la Comisión de Búsqueda, cuando la Fiscalía a su cargo es quien tiene los investigadores y también elementos de resguardo si se va acudir a una casa de seguridad o a un lugar peligroso en donde podría estar la víctima. En esta Fiscalía hay muy pocos investigadores y cada vez se acumulan más casos. De acuerdo con las denuncias realizadas ante la FGE, 651 personas fueron privadas de forma ilegal de la libertad de enero a julio. Un caso de desaparición que no ha sido atendido como se debe por parte de la FGE es el del joven Omar Gómez Sánchez, quien hace casi cinco meses que salió al Centro de Culiacán y no regresó. Pese a que hay imágenes de con quién estuvo en sus últimos minutos, no tienen línea de investigación, y los investigadores de la FGE no hacen nada para avanzar en el caso. Como este, hay muchos.

