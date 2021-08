Incumplimiento. Mientras el mayor número de delitos del fuero común están en la impunidad, el Gobierno del Estado sigue sin contratar a quienes hicieron el curso para ocupar plazas de peritos, ministerios públicos e investigadores. El Secretariado Ejecutivo Estatal del Sistema de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado han jugado con los sueños y proyectos de vida de muchos jóvenes que hicieron el curso en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública con el fin de servir a la sociedad. Con anuncios muy emotivos, el Gobierno estatal atraía a jóvenes ingresados de diversas licenciaturas para que hicieran el curso para los cargos ya mencionados, y hasta el propio gobernador, Quirino Ordaz Coppel, dio emotivos discursos en sus graduaciones, y todo para al final no contratarlos. La excusa que les han dado a los afectados, quienes no han aceptado otros empleos por esperar sus plazas, es que no hay recursos para contratarlos. En este caso, el fiscal Juan José Ríos Estavillo ha mostrado mucha sumisión ante el Gobierno estatal, ya que ha sido incapaz de defender el presupuesto para la dependencia a su cargo, tampoco ha exigido que se le contrate a más personal; al fin y al cabo, con no dar la cara a los sinaloenses víctimas de delitos es suficiente, lo cual ya está provocando molestia y enojo en muchos ciudadanos.

Pregunta. “Si te dieran a escoger entre un metrobús en Culiacán, con un costo de 3 mil millones de pesos, o usar ese dinero en pavimentación hidráulica en las colonias más afectadas y mejorar la seguridad pública, ¿cuál elegirías?” Es la pregunta que el diputado Pedro Villegas Lobo hizo en su red social, y las respuestas de los ciudadanos no se hicieron esperar: los culiacanenses prefieren la pavimentación de calles. El tema del metrobús va a dar muchos de qué hablar. Está contemplado iniciar este proyecto a finales del mes de septiembre, y el Gobierno municipal destinará una millonaria inversión, muchos más recursos de los que ha destinado para la pandemia y para otros proyectos sociales. En este caso, falta esperar la opinión de transportistas y los diversos sectores en los próximos días, así como ver si el alcalde Jesús Estrada Ferreiro será capaz de solicitar un préstamo para invertirle a este proyecto, con el cual quiere estar en el recuerdo de los culiacanenses por algunas décadas. Si lo hace, allí el diputado Pedro Villagas Lobo podrá decirle que no.

Sin acercamientos. Cada vez está más próximo el regreso a clases presenciales, y el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, no ha tenido acercamientos con padres de familia para explicar el programa que se tiene y cómo se va a desarrollar para que no se registren contagios de covid-19. Tampoco se ha dado el tiempo de escuchar o abrir un debate con ciudadanos y organismos que consideran que en Sinaloa no se está en condiciones de que maestros y alumnos regresen a las aulas. Es como si tratara de imponerlo. Mejía López ya no es el mismo que cuestionaba, defendía a los niños como lo hacía cuando estaba en la organización Mexicanos Primero; la política ya lo alcanzó y lo envolvió. Ahora él es quien no resuelve los problemas de decenas de escuelas saqueadas y tampoco exige el presupuesto que se requiere para que los estudiantes de educación básica puedan regresar con seguridad a las escuelas.

A respetar espacios. Este día inicia la vacunación de las segundas dosis para la población de 40 a 49 años. Estaría excelente que la autoridad municipal, así como el delegado de Programa Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, fueran más allá del discurso y evitaran las aglomeraciones. Se ha mirado cómo muchas personas no guardan la sana distancia en los macrocentros de vacunación, sobre todos en los lugares en donde no hay sombra, como en el centro de vacunación de la Novena Zona Militar. Si usted es de la población que va a vacunarse, haga el favor de acudir al horario señalado, de llevar toda la documentación que se requiere y también de respetar los protocolos de salud. Recuerde que cuidarse usted, es cuidar a su familia y a quienes lo rodean.

