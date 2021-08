Molestia por el certificado. Comerciantes y restauranteros ya expresaron su molestia ante el anuncio del Ayuntamiento de que en un futuro se puede dar la obligatoriedad de solicitar el certificado de vacunación a los clientes. Además de que esta decisión carece de fundamento legal, los comerciantes temen perder ventas al aplicar la medida, ya que muchas personas, aunque ya se aplicaron las dos vacunas, no traen este certificado a la mano. Pese a que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no cumplió en lo que dijo de reunirse con los empresarios para socializar este tema, y por lo mismo algunos lo toman como imposición. El líder de la Canaco Culiacán, Diego Castro Blanco, asegura que las medidas que toman cuando los clientes van a ingresar a los diversos establecimientos están enfocadas a evitar contagios. A qué le teme el alcalde de reunirse con el sector empresarial, ya debería de dejar sus pleitos con ellos y tratar el tema de la pandemia como el mandatario que es. Quien no se anduvo por las ramas fue el chef José Miguel Taniyama Ceballos, quien calificó como un disparate lo que Estrada Ferreiro pretende hacer con la exigencia del certificado de vacunación. En este tema, si el primer edil va a empezar a imponer obligaciones, por qué no aplica la misma medida en el Ayuntamiento a quienes van a pagar el predial.

Niños en la orfandad. Además de la violencia que se vive en Sinaloa, y que al año cobra cientos de vidas, dejando en la orfandad a un gran cantidad de niños y adolescentes, ahora se suma la pandemia, la cual está dejando a muchos huérfanos. En este último caso se están entregando becas por orfandad a niños que lo requieran, pero este apoyo solo se les entregará por un lapso de 10 meses. La pregunta es: ¿qué pasará después de ese tiempo?, ¿quiénes se harán responsables de la atención sicológica, alimentaria y educativa de estos niños?, tomando en cuenta que muchos de los huérfanos son de muy bajos recursos. En la actualidad, ni los Gobiernos municipal, ni estatal han creado programas para atender a este tipo de población. Ya es hora de que se preocupen más por los niños que quedan en la indefensión, ya sea por la covid-19 o por la violencia.

Festejo de Big Boy. Ayer se celebró el Día Mundial del Elefante, y en el Santuario Ostok se le hizo un emotivo festejo a Big Boy, quien se ha convertido en el embajador del respeto y cuidado hacia los animales. Muchas sonrisas arrancó en niños y grandes que miraron las transmisiones cuando este paquidermo disfrutaba de su pastel, de comer zanahorias y de la compañía de quienes fueron a visitarlo. Noticias como esta, sin duda, vienen a dar un respiro a los sinaloenses y un poco de tranquilidad en estos momentos que se vive gran incertidumbre en el aspecto de la salud, lo laboral y lo educativo. Big Boy es un ejemplo de nobleza y resistencia de haber vivido la mayor parte en cautiverio y realizando trabajos, ahora es libre y tiene su propio lugar. En el caso de Big Boy, el reconocimiento para el influencer Arturo Islas, así como para Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, quienes, a pesar de que su cuidado es una gran responsabilidad y gasto, corrieron con el riesgo con tal de darle una mejor vida a este noble animal. Que cumpla muchos y felices años más Big Boy.

Continúan las denuncias. Siguen en cascada las denuncias de los actos de corrupción que existen en el interior del penal de Aguaruto, pero, al parecer, todo va a quedar en las mismas. Tras la denuncia pública realizada por el diputado Pedro Villegas Lobo, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, tras haber dado un ligero comentario e invitar a que los afectados denunciaran, ya no hizo nada. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública asegura que no va a pasar nada porque le han reportado muchas anomalías, y solo hace oídos sordos. De que sabe que cobran un porcentaje del mandado a los familiares de los reos, lo sabe desde hace mucho tiempo, pero todo indica que le conviene que esto siga pasando. Aquí hay que ver si el diputado sí se va a atrever a ir más allá, hasta que se genere un cambio en el penal.