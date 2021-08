Sigue el pleito. De nueva cuenta, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, despotrica y reta a los líderes de las Cámaras de Canaco Culiacán, Diego Castro Blanco, y al de Canirac, Miguel Taniyama Ceballos, con quienes se rehúsa a reunirse para ver lo del tema del certificado de vacunación, pero también dice que “vamos a ver de a cómo nos toca” si los empresarios no cumplen con la medida de exigir a los clientes y a su personal este certificado. Los empresarios estarían buscando el amparo si el alcalde, en vez de dialogar y llegar a consensos con ellos sobre esta medida, la impone. En este tema, para los empresarios significaría molestias y pérdidas económicas no permitir el ingreso a los establecimientos a las personas que no lleven este certificado. Ellos están a favor de que se implementen medidas para prevenir los contagios de covid-19; en lo que están en desacuerdo son en las imposiciones y descalificaciones que hace sobre ellos el primer edil, quien cuando andaba en campaña, sobre todo los cierres, en donde se concentraba una gran cantidad de personas, no decía nada de las medidas preventivas.

Alto a la crueldad. El parque Las Riberas es uno de los sitios más bonitos de Culiacán, en donde se pueden pasar momentos en tranquilidad y convivio con la naturaleza y los animales que allí habitan. Por esta razón, no es justo que algunas personas vayan a maltratar y matar a los animales. Es muy triste ver las imágenes de mapaches, armadillos, iguanas y tarántulas muertas con extrema crueldad a manos de personas a las que no les hacían daño. Es importante que las personas que sean testigos de estos actos de crueldad lo denuncien a las autoridades. El personal y el director de este lugar le están poniendo mucho empeño al resguardo de las especies y que el lugar esté en buenas condiciones, pero requieren del apoyo de la ciudadanía. Hay que recordar que quienes son capaces de hacerle daño a animales, son capaces de cometer delitos más graves, lo dicen los expertos en salud mental. Así que, si mira a una persona apedreando o molestando a los animales, hable al 9-1-1. Hay que ser empáticos con los que no tienen voz.

Sin acatar las medidas. Quienes se ríen abiertamente de las medidas implementadas por el Ayuntamientos, son algunos choferes de transporte público, quienes durante toda la ruta traen el cubrebocas de portapapada y solo se lo ponen en el Centro, y cuando van a las colonias traen los camiones como sardinas. Muestra de ello fue un camión de la ruta Barrio-Centro ayer sábado, en donde no cabía un alfiler, “pásenle para el medio, págueme y súbase por la puerta de atrás, recórranse”, gritaba el conductor como si fueran los viejos tiempos donde no había covid-19. Los pasajeros pegaban espalda con espalda, y a quien iba a bajar no le quedaba más que “apachurrar” a seis o siete personas que iban en las puertas. Mientras que el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, se compromete ante el Comité de Seguridad y Salud que él meterá en cintura a los choferes, la realidad es otra; así que, secretario Efrén Encinas Torres, no le crea, no puede con este sector. “Si no se me pegó el covid ahora, quiere decir que soy inmune”, lamentó entre dientes una pasajera. Mientras que al director de Vialidad y Transportes, Antonio Castañeda Verduzco, tampoco se le ve por ningún lado.

Siguen sin pagar. Siguen los problemas de suministro de agua potable y de la saturación de drenaje en el municipio de Navolato. Debido a que las bombas están muy viejas, la sindicatura de Bachimeto iba a estar tres días sin agua; en otras comunidades del municipio cañero, el drenaje estaba colapsado. Mientras la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato agoniza, no se mira ninguna estrategia real realizada por el municipio para salvarla. Muchos usuarios tampoco están contribuyendo porque continúan con la misma cultura de no pago. De seguir como está, en pocos meses la Japac prácticamente será inoperable.