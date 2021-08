La Glorieta

Hongo negro. Aunque las autoridades de la Secretaría de Salud no querían confirmar que en Sinaloa había casos de hongo negro, los familiares de un paciente ya lo hicieron. Ahora, además de la angustia que genera está enfermedad, la familia del paciente está batallando para conseguir el medicamento debido a que es muy escaso, también están solicitando a la ciudadanía apoyo para poder costear todos los gastos. En este caso, hay que ver como reaccionará la Secretaría de Salud, porque lo justo es que se garantice y apoye a este paciente que le está poniendo todas sus fuerzas y voluntad para salir adelante. La cuenta que se tiene en el Hospital Civil por la atención pasa más de los 100 mil pesos y seguirá subiendo. En este caso, se va a conocer qué tan sensibles son las autoridades de salud y del Gobierno estatal, pero, por lo pronto, la familia de este paciente solo tiene a los ciudadanos. Quienes puedan hacerlo, hay que apoyar. Hay que mostrar a esta familia que la está pasando difícil que los sinaloenses somos muy solidarios.

Trabajan en domingo. De mala gana, y hasta mostrando un poco de molestia, andaban algunos trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán en los centros de vacunación. Algunas personas que iban a vacunarse dijeron que los hicieron sentir mal con el trato que les dieron. Puede ser que la molestia era por ser domingo, y ese día es descanso para ellos y los obligaron a trabajar, aclarando que no fueron todos, sino unos cuantos, los que no estaban muy conformes. Algunos han expresado no entender por qué el alcalde los tiene que mandar a exponerse a estos macrocentros de vacunación, en donde se concentra una gran cantidad de personas, si para ello están los servidores de la nación. A veces van tantos trabajadores de la comuna, voluntarios y servidores de la nación, que se andan estorbando. Los que muestran una gran actitud son los estudiantes de medicina y otros voluntarios.

Escuela en el abandono. Llena de monte, con pedazos de cableado en los techos, sin agua, ni energía eléctrica y en gran deterioro se encuentra la secundaria Antonio Nakayama, ubicada la colonia Zapata de esta ciudad capital. Pese a las denuncias públicas que se han realizado, ni las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ni los padres de familia taparon el hoyo de la barda por donde se metían a saquear los delincuentes. Había algunas pertenencias que se podían aún rescatar cuando a la Sepyc se le enteró que delincuentes estaban ingresando a robar, quemar y provocar más destrozos, pero no hicieron nada, no se mandó a un velador y ni siquiera la Secretaría de Seguridad Pública Municipal puso cuidado. Aun así, a través de WhatsApp, las autoridades les han preguntado a algunos padres si están de acuerdo que sus hijos regresen a clases presenciales, ¿qué pasaría si los padres dijeran “sí”?, ¿en dónde se sentarían los estudiantes?, ¿con qué agua se lavarían las manos?, ¿estarían en los salones sin aire acondicionado?, aquí, además de estar expuestos al covid-19, lo estarían a una deshidratación. A como está la escuela, en esta no queda el lema del secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, de un “regreso sin prisa, pero sin pausa”. Se le invita a que acuda personalmente a constatar el estado de este plantel y que después sea capaz de decir si los estudiantes pueden regresar o no.

Lluvias mortales. Las lluvias caídas en las últimas semanas ya han cobrado la vida de dos personas en Culiacán, ambos eran dos adultos. Ayer, una de 9 años de edad fue arrastrada por el agua en una fraccionamiento del sur de la ciudad y, hasta el cierre de esta edición, estaba en estado grave de salud. Para prevenir accidentes fatales, hay que seguir las recomendaciones de Protección Civil y no salir a la calles, no cruzar arroyos, ni bañarse en ellos durante las precipitaciones. Las calles, arroyos y canales de esta ciudad son muy peligrosos debido a que hay muchas calles pavimentadas y, ante cualquier precipitación, el agua corre por las calles con muchas fuerza. Hay que cuidar mucho a nuestros adultos mayores y a nuestros niños.