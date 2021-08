Continúan los robos. Un gran reto tiene el nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mauricio García Rodríguez, en prevenir los robos en el centro de la ciudad, ya que este delito está afectando a muchos ciudadanos. En el centro se cometen asaltos a mano armada en los negocios, también robos durante las noches y esto no solo es privativo de las tiendas, los habitantes también son víctimas. Otra situación que se presenta es el robo de baterías, problema añejo que no se ha podido erradicar. También se registran robos de vehículos. En esta ocasión, quien realizó una denuncia fue el líder de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos de Culiacán Diego Castro Blanco, ya que de las oficinas se llevaron el cableado eléctrico en dos ocasiones. Tiene razón el líder empresarial al decir que le parece una desvergüenza que los delincuentes vuelvan por segunda ocasión al lugar en donde robaron y que a las autoridades les falta dureza. A algunos empresarios afectados por la pandemia, lo que los llevó a cerrar de manera definitiva fueron los robos, por esa razón se hace el llamado a la ciudadanía a que no compren objetos robados y que cuando vean a una persona cometiendo un robo la denuncien. Hay que esperar la respuesta del secretario de seguridad municipal y las acciones que implementará para resguardar al comercio.

Capacitación. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro acudió a una capacitación de alcaldes electos, la cual se realizó en el puerto de Mazatlán, asistieron de diversos municipios y estados. En su participación, Estrada Ferreiro expuso lo positivo que, según él, es ofrecerles respuestas viables a la población, sin ocurrencias ni improvisaciones. Habló de su supuesta buena estrategia de cobro de predial, ¿habrá dicho que se le envía a la población mensajes intimidatorios de embargo si no pagan este impuesto? El edil aseguró que habló de sus éxitos y problemas, de esto último sería que se ha enfrentado a problemas porque no quiere homologar las pensiones de las viudas de los policías, que no se reúne con empresarios para promover nuevas estrategias anticovid. Ojalá que en esta capacitación haya aprendido que la mejor forma de tener un gobierno exitoso es aprendiendo a unir, a dialogar con los diversos sectores y no pelear con quien no está de acuerdo con algunas de sus propuestas o formas de gobernar.

Aunque pierdan, ganan. Mientras que para escuelas, medicinas y otros programas sociales no hay recursos, para los partidos políticos sí hay. Cada mes, el Gobierno del Estado les entrega, a través del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, más de 11 millones de pesos a los 11 partidos que hay en el estado. Es seguro que a ellos se les entrega de manera puntual el recurso porque de otra forma ya hubieran protestado, el colmo de la Ley General de Partidos Políticos, que inclusive los que no tuvieron una votación del 3 por ciento y que perdieron el registro recibirán el dinero hasta el fin de año, por esta razón nacen cada año partidos políticos y se han convertido en negocio de unos cuantos. Ya es hora de que a los partidos políticos se les dé menos recursos, lo que se les destina es lastimoso y ofensivo para los ciudadanos. El Gobierno del Estado sí les retiene o no les entrega los recursos completos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, a la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía y una gran cantidad de organismos, pero a los partidos políticos a ellos sí.

Canje de uniformes. Hoy inicia el canje de uniformes y útiles escolares gratuitos y una recomendación es no esperarse hasta el último momento. Hay que evitar que ocurra lo de ayer, algunos padres de familia hicieron largas filas y no respetaron la sana distancia con el fin de canjear el zapato escolar para los niños de preescolar. Durante las últimas semanas se les estuvo haciendo el llamado que acudieran a realizar el canje, pero hubo quienes lo dejaron para el último día.