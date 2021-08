¿Ganará o no el veto de bolsillo? Este jueves, la diputación permanente convocará a la aprobación de la Ley de Protección Animal, la cual sufrió veto de bolsillo por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Algunos legisladores están desesperados por que esta ley se apruebe, porque en el estado se registra una gran cantidad de casos de crueldad contra los animales, los cuales quedan en la impunidad. Para que se pueda aprobar esta ley se requieren 27 votos, con eso sería mayoría calificada, pero los promoventes tienen la confianza de que sí se conseguirán porque, además de los votos de Morena, se ha dialogado con los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Rosario Romero. Muy mal quedarían los legisladores del PRI al oponerse. Muchos legisladores rechazaron en su momento el veto aplicado por el gobernador al decreto 581, y en el documento que está por aprobarse no se aceptan las observaciones que hizo respecto a la prohibición de la tauromaquia.

Regreso a clases sí o sí. Habrá regreso a clases presenciales sí o sí, explicó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, y van a regresar porque es un acuerdo con la SEP, pero repitió algo que preocupa a miles de padres de familia: no hay recursos para invertir en los planteles que fueron vandalizados y dañados. Tampoco hay un presupuesto especial para el apoyo de cubrebocas y otros insumos que se requieran para la limpieza de los planteles y de la protección de los estudiantes. El mandatario estatal se excusa en la millonaria inversión que se realizó durante su gestión en los planteles educativos, pero ahora las necesidades que tienen los planteles son más que los que tenían antes de la pandemia. Por la falta de veladores y de seguridad pública, muchos fueron saqueados, y de eso estuvo enterado, pero no hizo nada al respecto. De no invertir el gobierno estatal en las escuelas, hay alumnos que no podrán regresar en este ciclo escolar. Se le está dejando todo el gasto a los padres de familia, cuando, por experiencias pasadas, son muy pocos los que entregan la cooperación voluntaria, y ahora se prevé que las escuelas capten menos recursos por concepto de las cooperaciones voluntarias, porque muchos padres se enfermaron de covid-19 o se encuentran desempleados. Por otra parte, la Sepyc señala que solo fueron poco más de 200 las escuelas dañadas y que es un porcentaje muy bajo. Entonces ¿por qué no se pueden arreglar estos planteles o acaso no estarán dando el número real?

Atención oportuna. Un buen trabajo está realizando el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Sinaloa y ello es que se cuenta con 150 módulos en donde se están realizando las pruebas de covid-19 a las personas que estuvieron cerca de personas que lo padecían, con la finalidad de detectar casos sospechosos. También se está brindando atención de rehabilitación pulmonar a quienes sufren secuelas de covid. Son muy buenas opiniones las que han realizado algunos pacientes que estuvieron y que, por fortuna, salieron del área covid debido a que tuvieron buena atención. El Seguro Social brinda atenciones que son poco conocidas por la ciudadanía, por lo que al acudir a las diversas clínicas hay que preguntar. Un agradecimiento a todo el personal del IMSS que está poniendo todo su esfuerzo por salvar vidas.

Desaire. Desde hace algunas semanas se estuvo realizando el llamado a la población para que acudiera a canjear el calzado deportivo para alumnos de preescolar, pero no fue ni el 30 por ciento de los beneficiarios. El lunes se miraron filas en algunos centros de canje, pero no se tuvo la respuesta esperada. Pese a la pandemia y a que muchas familias no cuentan con suficientes recursos para enfrentar los gastos de este ciclo escolar, hubo personas que simplemente no recogieron el calzado. Algo pasó, y eso tienen que ver las autoridades encargadas del programa. O bien, si de plano los beneficiarios no lo quieren, que los repartan en las colonias en donde hay población vulnerable.