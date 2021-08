Piden la destitución de un funcionario. Hay familiares de personas desaparecidas en Sinaloa que esperan que destituyan a Julián Salazar, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La inconformidad es porque no les brinda la atención que corresponde, no le gusta que se inscriban en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) porque dice que “el Gobierno federal no es un banco”, como si las personas hubieran pedido o deseado tener a un ser querido desaparecido o asesinado. Se han registrado casos de víctimas que, al acudir a las reuniones por estados que está realizando la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para realizar la revisión de los expedientes, allí les informan que ya están inscritas en el Renavi, pero de la oficina de Julián Salazar no les avisaron. No es correcto que un funcionario designado a brindar atención a los familiares de las víctimas de desaparición forzada o asesinadas por el crimen organizado responda de esta manera, sobre todo porque hay viudas y huérfanos que necesitan recibir los 10 mil pesos mensuales de apoyo por parte del Gobierno federal para poder pagar renta, comida y seguir con sus vidas.

Como balde de agua helada. Que el Gobierno del Estado cada mes les deposite de manera puntual 11 millones de pesos a los partidos políticos, mientras que a la Comisión de Búsqueda, Atención a Víctimas y a la propia Fiscalía General del Estado encargada de la impartición de justicia les regatee o no les entregue las ministraciones es algo ofensivo. Para las familias de los desaparecidos no hay; y para que los políticos vivan a sus “anchas” y anden en la búsqueda de proyectos personales que los lleva a enriquecerse sí hay, lamentó Alma Rosa Rojo Medina, presidenta de Voces Unidas por la Vida. En Sinaloa, por falta de recursos, no son apoyadas las personas heridas en balaceras, las atropelladas o si se registran casos de que los familiares de personas asesinadas no tienen ni con qué darle sepultura, porque el Gobierno del Estado no entrega los recursos que les fueron aprobados por el Congreso a los organismos encargados de atender a las víctimas. La excusa es que no hay dinero, pero con los partidos políticos no hay ningún problema porque primero se les asegura los recursos a ellos.

Sigue con las amenazas. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro continúa con la intención de que la cartilla de vacunación contra el covid-19 sea obligatoria para ingresar a los establecimientos comerciales, y advierte que a quien se le niegue la entrada por no llevarla y quiera ingresar a la fuerza, se le podría arrestar. El primer edil de Culiacán sigue sin dialogar con empresarios y ciudadanos sobre esta medida. Lo que el alcalde no se cuestiona es ¿cómo le van a hacer las personas que no pueden sacar el certificado a través de la plataforma? Con tal de confrontar a los comerciantes, el alcalde es capaz de traer a los supervisores del Ayuntamiento realizando recorridos de verificación para ver si en los comercios se pide el certificado o no.

Reflexión o miedo a las críticas. De parte del Gobierno del Estado sí se había contemplado contratar al cantante Christian Nodal para los festejos del Día de la Independencia, a realizarse en el Palacio de Gobierno. El gobernador Quirino Ordaz Coppel evitó hablar de este tema el pasado martes, al ser cuestionado por reporteros sobre si estaría en el Grito el cantante, aseguró que la información la daría la Secretaría General de Gobierno, pero no fue así. El titular del Instituto Sinaloense de Cultura del Estado, Papik Ramírez, confirmó que sí se tenía contemplado al cantante, pero en el mes de junio, cuando se empezó a incrementar el número de contagios de covid-19, se optó por realizar otro tipo de evento. Al igual que el año pasado, solo se permitirá el ingreso de 500 personas como espectadoras. El gasto a realizarse será de 500 mil pesos. La pregunta que se hacen muchos ciudadano es: ¿será muy necesario que se realice este evento y que se gaste medio millón de pesos, cuando hay tantas necesidades ciudadanas por solventar?