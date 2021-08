Daños económicos. La indecisión de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura no solo está provocando incertidumbre entre los padres de familia, por la indecisión de si miles de alumnos regresarían o no a las clases presenciales, sino que también provocó grandes daños en la economía de los comerciantes del Centro de la ciudad porque, al no tener la información a tiempo, no compraron la mercancía demandada durante el inicio del ciclo escolar. Hubiera sido para ellos una buena oportunidad de recuperarse un poco de la fuerte crisis que están sufriendo derivado de las bajas ventas y del cierre de sus negocios en el 2020 por el confinamiento por la pandemia, pero el Gobierno estatal no los tomó en cuenta para decidir el regreso a clases. En la actualidad, en algunos comercios sacaron la mercancía que tenían guardada con la esperanza de vender.

Falta de personal especializado. Muy buena investigación realizó la organización de Mexicanos Primero en los Centros Comunitarios de Aprendizaje en Sinaloa, la cual debería ser tomada en cuenta por la Secretaría de Educación Pública y Cultura durante este inicio de ciclo escolar presencial. De acuerdo a lo dicho por maestros entrevistados, recibieron en los centros a muchos estudiantes con ansiedad por haber perdido a algún familiar por covid-19 o por sufrir abusos y maltratos en sus domicilios. En este tema, la Sepyc debe valorar que en este regreso a clases muchos niños podrían estar presentando ansiedad y otros trastornos psicológicos, y no hay suficientes psicólogos para tratarlos y el número que tiene es de alrededor de 260 para más de 500 mil estudiantes. Al momento, no hay ninguna autoridad que haya manifestado preocupación por atender la salud mental de niños y adolescentes, lo cual es muy preocupantes. Esta es una problemática que preocupa a los maestros, ya que ellos son los que, sin ser profesionales, tendrán que atender, a como puedan, las cuestiones psicológicas de sus alumnos.

Sin pena ni gloria la CEDH. Insatisfecho por la respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está Mario Rodríguez Kato, quien interpuso una queja el 1 de julio por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en su perjuicio y que atribuyó al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien presuntamente comparó a familias de policías con perros. De acuerdo a la CEDH, el alcalde contestó que lo manifestado por el quejoso es una apreciación equivocada, ya que se refirió a uno de los dirigentes del grupo de policías jubilados que durante el proceso electoral golpeó el vehículo donde viajaba en compañía de su familia y que lo agredía verbalmente. En este tema, es inconcebible que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga en su poder un documento en donde se acepta por parte del alcalde que se refirió de manera poco propia hacia un líder de policías y se quede tan campante. En estos casos, al parecer la CEDH le da la razón a muchos ciudadanos que opinan que más bien es un ente burocrático al cual se le destinan muchos recursos, pero que no es aliada de las víctimas, esto también lo han afirmado rastreadoras, desplazados y víctimas de diversos delitos. Hay que ver la reacción de la persona a la cual se refirió de manera despectiva el alcalde si va a actuar contra la CEDH.

De rojo a naranja. Milagro, como ya lo veían venir muchos sinaloenses, resulta que Sinaloa de pronto da dos saltos en lo que se refiere al semáforo epidemiológico de contagios de covid-19: de rojo pasa a amarillo, cuando un día antes se había dicho que a naranja. En las redes sociales, personas que en forma de burla expresaban que a los pocos días del regreso a clases no lo dudaban que el semáforo cambiará amarillo, y como arte de magia esto sucedió. Cambia el semáforo pese a que ayer se registraron en el estado 323 contagios nuevos, habían fallecido 32 personas en las últimas 24 horas y había 2 mil 133 casos activos y 806 sospechosos.