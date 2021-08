Siempre sí el semáforo amarillo. Sinaloa sí estará en Semáforo epidemiológico amarillo a partir de este lunes 23. Cambia de riesgo máximo a medio cuando en el estado este sábado se contabilizaron 56 fallecimientos por covid ocurridos en las últimas 24 horas. El pasado jueves murió por covid-19 un niño de 24 días de nacido, ayer perdió la vida un niño de 9 años. “Ya pasamos (a semáforo amarillo), salió ya publicado oficialmente y hay que seguirnos cuidando, no podemos relajarnos, pero, sin duda, es el gran avance que hemos tenido. Somos el tercer estado con mayor cobertura de vacunación”, respondió el gobernador Quirino Ordaz Coppel al ser cuestionado sobre el tema. Mientras muchos sinaloenses tienen miedo de salir de sus casas y de mandar a sus hijos a la escuela, el gobernador se defiende y además dice que la gente puede decir lo que quiera porque él no pone el color del semáforo. Invita a quienes piensan que el cambio del semáforo es estrategia para que los estudiantes regresen a clases presenciales a que vayan a los hospitales y vean que hay menos gente hospitalizada, que vean el número de contagios todos los días porque, aseguró, es muy fácil opinar, decir y expresar cosas. Pide que los ciudadanos vayan con los directores de los hospitales, como si estos dieran información a cualquier persona. Todo fuera diferente y el regreso a clases presenciales no diera tanto temor si el traslado de los alumnos fuera seguro en el transporte público, si las escuelas estuvieran bien equipadas, pero una gran cantidad ni siquiera agua ni luz tienen, y él ha declarado que se regresará sí o sí a las escuelas, pero que no tienen recursos para acondicionarlas, pero tampoco se exige que el Gobierno federal pague los seguros contra robos de las escuelas. Se cree que en algunos casos se tardarán hasta un año y dos meses para pagar.

Gasto de regreso a clases. Algunos padres de familia ya están realizando grandes esfuerzos para comprar los útiles y mochilas que requieren sus hijos para regresar a clases presenciales. El gasto depende de si el niño va a preescolar, primaria y secundaria, así como el sector en donde esté el plantel. La inconformidad de los padres es la misma. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, no ha dicho en cuáles escuelas se va a poder o no regresar. De acuerdo a lo expresado por los directores de algunos planteles, el secretario de Educación busca que sean ellos quienes decidan si el plantel está en condiciones para que sus hijos asistan a clases o no y que sean ellos quienes le den la cara a los padres. Hay temor entre los directores porque, si un alumno se llegara a contagiar de covid-19, a quienes culparán y reclamarán los padres sería a ellos. Algunas escuelas están en tan malas condiciones por los saqueos de cableado y aires acondicionados y aun así se les ha sugerido que acepten a los niños y que los atiendan bajo las techumbres, pese a que las temperaturas están arriba de los 40 grados. En el tema educativo, habrá mucho de qué hablar;sobre todo este lunes, cuando las autoridades educativas se reúnan con el líder sindical del SNTE 53, Fernando Sandoval, quien se ha opuesto a que los maestros regresen a clases de manera insegura e indigna. ¿Podrá llegar a un acuerdo con el Gobierno estatal o no?

Sigue la imposición. Polémica está generando el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al anunciar que todo el trabajador del Ayuntamiento que, sin tener una justificación, no se haya vacunado contra el covid-19, será suspendido hasta que tengan la vacuna;además de que no se les pagará los días que no laboren. Esta postura del alcalde está provocando polémica y molestia inclusive en trabajadores vacunados, porque aseguran que el primer edil no debe intervenir en decisiones personales. Hay sindicalizados que aseguran que van a estar al pendiente de si se cometen injusticias porque, si le siguen permitiendo que siga haciendo su voluntad, al rato estará violentado sus derechos laborales y personales.