La Glorieta

Ciudad ciega. La mayoría de las cámaras de videovigilancia del municipio de Culiacán, en las que las autoridades estatales y municipales han realizado millonarias inversiones, no funcionan. Esto está generando problemas, como el que no se recuperen vehículos robados y no se realicen detenciones en flagrancia. Julio Alfonso Castro López, gerente regional de Sinaloa de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), dio a conocer que cuando servían las cámaras de seguridad en los principales cruceros se podía ver cuando se realizaban los despojos de vehículos y se iniciaban las persecuciones y se recuperaban al momento, pero ahora no se puede porque no hay cámaras o no funcionan. Esto también está afectando en la Agencia Especializada en Robo de Vehículos de la Región Centro debido a que en los videos se podía ver a los presuntos delincuentes caminando y las imágenes servían como datos de prueba para lograr condenas. Como si esto no fuera suficiente, los lectores de placas del Gobierno estatal tampoco sirven. ¡Será que todo esto ha influido en la baja de recuperación de vehículos que se ha tenido en los últimos años!

Más funcionarios así. Desde su llegada a ocupar la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López ha logrado entusiasmar a mucho personal. De acuerdo con quienes trabaja cerca de ella, es muy movida, no es de las que se queda en su escritorio, sino que personalmente andan atendiendo y supervisando las diversas áreas. Es muy importante que los titulares de estas importantes instituciones de salud sean comprometidos, se pongan la playera y sean empáticos con los derechohabientes, algo que es una de sus cualidades. También ha tenido acercamiento con los sectores empresariales, lo cual es muy positivo.

Indignación. Durante las primeras horas de ayer, la noticia del asesinato de una mujer cimbró a los culiacanenses. La víctima de este lamentable hecho fue una adulta mayor; y el agresor, un policía estatal en activo, que era su yerno. Un pleito de pareja terminó con la vida de una persona inocente. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se mandó un escueto boletín en donde se condenó el hecho y decía que también mancha el nombre y prestigio de la corporación policial. De acuerdo a la dependencia, no se solapará a ningún elemento que incurra en actos que atenten contra la vida y seguridad de las personas, sumándose a la exigencia de una investigación clara en torno a este lamentable crimen. En este caso, además de lamentar Cristóbal Castañeda Camarillo, debe comprometerse a brindar capacitación y atención sicológica a los agentes para que un hecho de este tipo no vuelva a ocurrir. También que se coordine con el titular de Atención a Víctimas del Delito para que apoye a la familia de la mujer asesinada. A ella le arrebató la vida alguien que la debía proteger.

Molestia contra el alcalde. Quien no se quedará con los brazos cruzados, es el líder de los policías jubilados, Ignacio Iván Durán, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le respondiera a Mario Kato que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al presuntamente comparar a los policías con perros, no era dedicado a Kato, quien puso una queja por este motivo, sino que se refería al líder de los policías que golpeó su camioneta. El líder de los policías aseguró que ahora se da cuenta que el “perro con dueño”, al que se refirió el alcalde, era él y acudirá a la CEDH a interponer la queja. También asegura que nunca golpeó la camioneta del primer edil, como lo refiere en la contestación dada a la Comisión. Está muy mal que el alcalde, en su afán de protagonizar, se refiera de manera despectiva hacia los ciudadanos.