Por fin. La Comisión Estatal de Derechos Humanos por fin dio “señales de vida” en lo referente al regreso a clases, tema en donde hay incertidumbre e inconformidades por parte de muchos padres de familia y maestros que consideran que por el número de contagios de covid-19 en el estado y por la cantidad de planteles que no están en buenas condiciones, no es tiempo de un regreso presencial a las aulas. La CEDH hace el llamado a las autoridades federales y estatales para que se garantice el interés superior de la niñez, armonizando los derechos a la salud y a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado. Exhorta a las autoridades competentes para que, dentro del marco constitucional y legal correspondiente, se generen los consensos pertinentes a través de la información disponible, bajo criterios técnicos y con base científica y del diálogo respetuoso entre autoridades educativas, escolares, docentes, padres de familia y estudiantes en general, para que de esa manera se garantice la participación de todos los sectores involucrados y se legitime la decisión que se tome al respecto. Es muy importante que la Secretaría de Educación Pública y Cultura escuche esta recomendación porque lo que menos ha hecho es hablar con los padres de familia y los maestros para ver si ellos están de acuerdo en regresar o no.

Falta orden. Desde hace meses se ha denunciado la invasión de un predio del Gobierno que era reserva territorial del estado y que está ubicado en la sindicatura de Aguaruto, también se ha dicho que a este grupo de precaristas los mueve un líder presuntamente relacionado con políticos de Morena, o bien es lo que presume. Meses atrás el exdirector de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, Salvador Reynosa Garzón, aseguró que ya se habían interpuesto denuncias en la Fiscalía General del Estado por el despojo de este terreno y se espera que actuara. En cambio el actual director, Cruz Noé Heredia Ayón, hizo el llamado a los que estaban en este predio a que se cercaran, pero de manera individual para buscar una solución. Ayer, un grupo de manifestantes acudieron a la oficinas de esta comisión exigiendo que el Gobierno del Estado regrese un terreno que vendió a un particular y el cual pretenden ocupar, pero presuntamente fueron amenazadas por personas armadas. Lo que se está viviendo en este predio era algo que ya se venía venir, era obvio que al momento de que el líder repartiera todos los lotes del Gobierno del Estado se quisiera ampliar hacia el terreno del particular que está a un lado. Ya es hora que el Gobierno del Estado y los propios legisladores trabajen en este tema, hay mucha gente que tienen mucha necesidad de vivienda, eso sin duda, y en muchas ocasiones esa necesidad los hace caer en manos de algunos líderes y llegan a ocupar espacios particulares. Ya es tiempo que se atienda a las familias necesitadas de un terreno, de que ya no se vean obligadas a seguir líderes que en la supuesta lucha de conseguirles terrenos encuentran su modus vivendi.

Incumplimiento. El Ayuntamiento de Culiacán incumple con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, por esta razón Priscila Salas, presidenta del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, protestó fuera del mismo. Recordó el abuso policiaco cometido contra miembros de su colectivo el año pasado cuando no les permitieron llegar al Palacio Municipal en donde iban a protestar y fueron detenidas y llevadas a Barandilla, violentándoles varios derechos, en días pasados el alcalde aseguró que ya se están cumpliendo con las recomendaciones, pero no le prestó mucho interés al tema.

Sin contar todo el panorama. La diputada Flor Emilia Guerra criticó el estado en el que se encuentran las escuelas y acusa abandono por parte del Gobierno del Estado y cuestiona en dónde quedó el presupuesto destinado a las mismas, por una parte tiene razón, pero lo que no dice ni reclama de forma pública es que el Gobierno federal le quitó presupuesto al estado con la justificación de que iba a entregar directamente apoyos a las escuelas, pero no lo entregó. La razón por las que las escuelas están muy dañadas es responsabilidad del Gobierno federal y del estatal.