Continúa el rencor. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro volvió a lanzar improperios contra los diputados de la 63 Legislatura a quien expuso como enemigos del Pueblo. Durante una conferencia de prensa el primer edil calificó como absurdo, entre otro descalificativo, el que los legisladores hayan aprobado la homologación de las pensiones de las viudas de policías, ya que cuestionó: “¿Cómo se va a dar una percepción salarial igual a un policía activo a una pensión de uno que falleció hace 15 años?” También criticó que se exija vivienda para las viudas. Como si esto no fuera suficiente también despotricó contra el pago de la prima de antigüedad que se les hace a los policías y trabajadores sindicalizados lo cual a su ver no tiene razón jurídica de ser. En este caso todo indica que el enojo del alcalde es que ya no permitieron que les descontarán el 30 por ciento de esta prestación. El primer edil, además de tener muchas diferencias contra los diputados de la actual Legislatura, ahora ya agarró pleito y lo hizo público con la que está por iniciar, sobre todo con el coordinador parlamentario de Morena, Feliciano Castro Melendrez, de quien asegura sigue teniendo una mala opinión y acusó de que alguien lo maneja. Ya es tiempo de que los asesores del alcalde le aconsejen porque son muchas las personas que no ven bien que el alcalde se refiera de manera despectiva de los legisladores, ya es tiempo de que deje a un lado tanto coraje contra los diputados actuales y con algunos que van a repetir y con Feliciano Castro, quien es una persona muy cercana al gobernador electo Rubén Rocha Moya.

Contestación. Quien respondió al alcalde Jesús Estrada Ferreiro fue Ignacio Iván Duran, el líder de los policías jubilados, y desmintió que el alcalde los hubiera quitado tajantemente de las cajas recaudadoras del Ayuntamiento, las cuales bloquearon durante una protesta. El líder de los policías, que exigen el pago de la prima de antigüedad, aseguró que si no les pagan volverán a bloquear las cajas recaudadoras y no teme a las amenazas realizadas por el alcalde de que “habrá sanciones”. El alcalde no se hizo presente en la manifestación y envió a su secretario particular quien acordó realizar el pago a algunos agentes que están enfermos. El activista amenazó con no permitir que se inicie la construcción del Metrobús si no se les cumple a los agentes jubilados.

Deslinde. Quien, tras no llegar a acuerdos con los líderes sindicales para que en la mayoría de las escuelas del estado se iniciara el ciclo escolar con clases presenciales, “se lavó las manos” fue el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López. El funcionario estatal anunció que serán los directores y padres de familia quienes decidan si en sus planteles regresan los alumnos o no. Esta noticia que se hizo a una semana de inicio escolar no fue bien recibida entre los directores porque prácticamente les están dejando toda la responsabilidad a ellos. Los directores serán a quienes los padres reclamen si alguno de los alumnos que regrese a clases presenciales se contagia de covid-19, o bien, habrá quienes les cuestionarán el por qué no regresan a las escuelas. Muchos directores están esperando que, de perdida, la SEPyC les notifique esto por escrito, pero al parecer el funcionario quien ha provocado mucha molestia en maestros y padres de familia, no lo hará y solo está esperando que pase rápido el tiempo que le queda para irse con las manos bien “lavaditas”.

Amor y dedicación. Si eres de los que vas a vacunarte no olvides dar las gracias a todos esos hombres y mujeres que dejaron la comodidad de sus casas y pese a los riesgos fueron a los centros de vacunación a cumplir largas jornadas con el fin de que estés protegido contra la covid-19. Hay historias de amor y dedicación en estas personas que bien vale la pena conocer. Algunos de ellos son voluntarios, el amor al servicio fue lo que los llevó a estar en las mesas de los macrocentos de vacunación de todo el estado. A todos estos héroes anónimos, muchas gracias.