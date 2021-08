Que salgan a trabajar. La activista Yesenia Rojo Carrizosa “tronó” contra la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Laura González, luego de que no diera la cifra de cuántas mujeres han sido asesinadas en este año y que ni siquiera conociera la ubicación de dónde en ese momento estaba el cuerpo de la mujer 31 víctima de feminicidio en el estado. Para la luchadora social, no basta con que el personal de este organismo se ponga una playera naranja cada 25 de cada mes, y por esa razón ella tapizó ayer con cartulinas naranjas la pared principal de este Instituto. Lo que necesita es ir a las colonias a promover los programas de prevención y también a dar a conocer el Instituto, porque hay muchas mujeres violentadas que no saben en dónde están y qué es lo que hacen, señaló. También exigió a las autoridades de la Fiscalía General del Estado que en verdad protejan a las mujeres víctimas de violencia porque quedan en el desamparo tras denunciar a sus agresores, y eso les puede costar la vida.

De gira por Zapopan. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro continuó ayer con su participación en el denominado Foro Urbano Zapopan 2021, en el que se está codeando con homólogos de Puebla, Cajeme y Tecate. En este espacio de intercambio cultural, aplicación de políticas públicas y exposición de casos de éxito en la práctica de nuevos estilos de gobernanza, el morenista aseguró que su Administración ha implementado estrategias y políticas públicas para solventar las carencias financieras, y se refirió particularmente a la potencialización de la recaudación del impuesto predial como principal fuente de ingresos. El primer edil aprovechó para presumir que desde que asumió el cargo de alcalde trabajó en la inaplicación de leyes y acuerdos a nivel estatal que favorecían la evasión y condonación de pago de impuestos por parte de grandes empresarios, teniendo como resultado una mayor captación de recursos para aplicarlos en beneficio de la sociedad, aseguró. Y aunque admitió que la aspiración de los municipios debe ser el bienestar de la población, abarcando temas como la seguridad, salud, educación, transporte y desarrollo urbano, aunque la realidad es que, en el rubro de seguridad, el municipio que gobierno no tiene nada que presumir.

Logran acuerdo, presume el alcalde. Que siempre sí, dijeron los empresarios que integran la Intercamaral de Culiacán, ya que, a pesar de manifestar en reiteradas ocasiones el desacuerdo que se tenía con la implementación de la certificación de comercio seguro, que es encaminada a la petición de certificados de vacunación para ingresar a los comercios, con una amable plática con el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, retrocedieron y dijeron sí a la propuesta del mandatario municipal, o así lo manifestó el alcalde mediante comunicados oficiales y en sus redes sociales.

Hace su luchita. Quien ayer nuevamente convocó a los medios para, en compañía de otros exdirigentes agrícolas, pronunciarse en favor de la creación de una Secretaría de Alimentos, fue el experredista y hoy morenista Ramón Lucas Lizárraga, cuyo nombre se ha manejado como aspirante a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Pues ayer, junto al expresidente de Caades y tirador también a la Secretaría Gonzalo Beltrán Collantes, y otros más, hablaron de la necesidad de que la próxima Administración no designe al próximo titular de Agricultura en pago a cuotas políticas, sino que apueste por un hombre que conozca al sector. La realidad es que lo que buscan es hacer ruido para ver si son tomados en cuenta a la hora de las definiciones.

En contra del regreso a las aulas. Como un acto criminal, calificó el dirigente del PRD en Sinaloa, Marco Aurelio Vázquez, la pretensión de autoridades estatal y federal de volver a clases presenciales. Pero como las palabras no hacen hoyos, parecen solo gritos al cielo.