Afinan detalles para el regreso a clases. Ayer, nuevamente se reunieron en el tercer piso de Palacio de Gobierno los representantes de las dos secciones sindicales del SNTE con la estructura de Gobierno estatal, reunión privada en la que, por cierto, no estuvo el gobernador, como tampoco ha estado en las tres citas anteriores, y así lo confirmaron los representantes sindicales. En cambio, el mandatario estatal, quien ha sido insistente en su propuesta del regreso a clases presenciales, estuvo representado por el secretario de Educación, el de Salud, el de Seguridad, el de Obras Públicas y el titular del Isife. El motivo fue abordar todo lo relacionado con el inicio del ciclo escolar 2021-2022. En el encuentro, Fernando Sandoval, líder de la SNTE, Sección 53, insistió en que no existen condiciones para un regreso a las aulas, pues coincide en que hacerlo así sería poner en riesgo a miles de niños, adolescentes y maestros. El representante de la Sección 27, por su parte, Edén Inzunza, aseguró que el 60 por ciento de los alumnos sí podrían regresar. Habrá que ver qué opinan los padres de familia, pues en reiterados sondeos se han pronunciado en desacuerdo con esta propuesta. Y es que no solo se trata del riesgo a enfermarse y comprometer la vida de los alumnos, que eso es de por sí muy grave, sino que además la mayoría de los centros escolares no están en condiciones para recibir a los niños, tanto por el deterioro o falta de mantenimiento y limpieza en que se encuentran como la necesidad de modificar espacios para garantizar la ventilación necesaria, pues las aulas no fueron hechas con ese propósito, muchas de ellas tienen ventanales inadecuado e incluso sellados.

Momento de afinar presupuestos. Cargadita tuvieron la agenda ayer los diputados locales de Sinaloa, quienes en sesión pública extraordinaria presentaron su proyecto de presupuesto a ejercer el próximo año, el cual contempla la nada despreciable cantidad de 469.6 millones de pesos, cifra mayor en casi un cuatro por ciento a lo ejercido este año, 452.3 millones. Y mientras los legisladores locales mostraron su propuesta este jueves, hoy hará lo propio el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, quien en sesión presentará, discutirá y, en su caso, aprobará su propuesta de gasto para el próximo año, así como el proyecto de financiamiento a los partidos políticos, los cuales, habría que decir, no tienen llenadera.

Declaración de validez. Hoy, los morenistas, y particularmente Rubén Rocha Moya, estarán de fiesta, pues el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa hará la declaración de validez de la elección y de gobernador electo, por lo que el exsenador recibirá la constancia que lo acredita como tal. Y aunque se pretende un evento discreto, es muy probable que no sea así, pues será el momento oportuno para que quienes aspiran a colarse en el próximo gabinete estatal se acerquen para que Rocha los vea y, posiblemente, los escuche, esto con el afán de ser incluidos en esa famosa lista escrita con lápiz que trae en la bolsa el exsenador.

Será interesante ver si el próximo secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, lo acompaña, lo mismo que el futuro coordinador de los diputados morenistas, Feliciano Castro, incluso Juan de Dios Gámez, hombre clave en la campaña de Rocha y cuyo nombre sigue sonando fuerte como el posible relevo de Jaime Montes Salas en la Delegación de Programas Federales. Hay quienes dan por hecho este cambio en los próximos días, y anticipan que Montes Salas, quien hace unos días dijo que se trataba de un rumor, podría convertirse en el próximo dirigente estatal de Morena.

Habrá que ver si Héctor Melesio Cuen, el dirigente estatal del Partido Sinaloense y quien acompañó como ‘gemelo’ durante toda la campaña a Rubén Rocha, sigue a su lado, sobre todo luego del coraje que este jueves hiciera su esposa, la diputada Angélica Díaz, en contra de la bancada morenista tras el desaire que le hicieron a una de sus propuestas sobre el uso obligatorio del cubrebocas.