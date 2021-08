Reparte, pero no parejo. El diputado morenista Pedro Alonso Villegas Lobo, secretario de la Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso Local, arremetió en contra del Fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, así como del secretario de Seguridad Pública, Juan José Ríos Estavillo y la titular de Ismujeres, Laura González Bon; a quienes consideró que se deben llamar a rendir cuentas ante el poder Legislativo para que expliquen lo que está provocando un incremento en la violencia contra las mujeres, clima de violencia que mantiene a Culiacán a la cabeza en feminicidios. Ciertamente el asesinato de mujeres se ha recrudecido en los últimos meses, pero lo que olvidó decir el legislador, es que en la más reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hizo ningún compromiso firme para ayudar a combatir este delito en la entidad, esa vez el mandatario federal sí lo dijo que estaban preocupados por el clima de violencia hacia las mujeres.

Urge apoyo para el desastre. Preocupado se le vio al gobernado Quirino Ordaz Coppel este lunes durante el informe que sobre los daños por Nora ofreció desde Palacio de Gobierno. Y no es para menos luego de un primer recuento que arrojó la contabilización de cientos de familias afectadas por las lluvias, con todo y la pérdida del patrimonio que esto implica, la mayoría al sur de la entidad, pero también al sur de Culiacán, además del colapso de puentes, bloqueo de caminos y deslaves. Incluso el riesgo aún no cesaba al cierre de esta edición, por lo que Culiacán también podría entrar en esta solicitud de declaratoria de desastres.

Quien de plano apeló a la habilidad gestora del gobernador en esta tarea de conseguir recursos para el desastre, fue el presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso de Sinaloa, Eleno Flores Gámez, quien no descarta en que Ordaz Coppel logre conseguir un fondo de ayuda para atender la emergencia debido a la buena relación que lleva con el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

Continuarán las clases virtuales. Precisamente atendiendo los pronósticos de lluvia para este día, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, confirmó que para este día continuará el sector de educación básica en clases desde casa y seguirán esperando a que el riesgo climatológico disminuya para reactivar aquellos planteles en los que se prevé retomar las clases presenciales. Habrá que ver en qué condiciones quedan las escuelas en las comunidades más afectadas por la tormenta Nora, pues muchas suelen quedar muy anegadas y resentidas en su estructura con menos agua que la que ha caído en estos últimos días.

No pagan la luz en un acto de protesta. El tema de los altos cobros de energía eléctrica no ha parado en algunos sectores de la sociedad. Ahora tocó el turno a los locatarios del centro de la ciudad, quienes ante la molestia y el duro golpe que la CFE les propinó en sus bolsillos, optaron por no pagar los recibos. Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, asegura que los recibos llegaron con un 40 por ciento más de cobro que lo habitual en esta temporada de verano, por lo que, a manera de protesta, decidieron no pagar. Deben saber que si aspiran a recibir el mismo trato y beneficio que a indicación del titular del poder Ejecutivo federal dio la paraestatal a los habitantes morosos de Tabasco al inicio de esta administración, se equivocan, por lo que más vale que estén preparados para la interrupción del servicio en cualquier momento.

Con el Jesús en la boca. Así han estado los habitantes del sector Valle Alto y La Conquista luego de las lluvias que ha dejado Nora, sobre todo porque el poniente ha adolecido desde hace años de problemas de inundación. Para su fortuna, esta vez el dren Bacurimí, fuente de todos sus males, ha resistido y esperemos que así siga.