¿Futuro secretario de Agricultura? El hasta ayer delegado de Programas Federales, Jaime Montes Salas, confirmó de propia boca que hoy deja el cargo y que él será el próximo secretario de Agricultura y Ganadería, en la Administración del gobernador electo Rubén Rocha Moya. Seguramente, con esta declaración, Montes Salas tapará varias bocas y dejará acalambrado a más de uno, sobre todo a quienes se han dejado ver muy cercanos al próximo mandatario estatal, entre ellos al diputado electo Serapio Vargas y al experredista y excoordinador del sector agropecuario durante la campaña de Rocha, Ramón Lucas Lizárraga, quien ha encabezado varios eventos recientemente y expresado su aspiración a este cargo. Pero mientras la baraja de prospectos no sea dada a conocer por el oriundo de Batequitas, Badiraguato, sería prudente que Montes Salas no haga mucho ruido, porque, como dice el dicho “del plato a la boca se cae la sopa”, no vaya a ser que a Rocha se le moje la lista de prospectos, ya ve usted que la trae escrita a lápiz.

Humor ‘culichi’. Un sector de la ciudadanía ha tomado con humor algunos de los efectos ocasionados por las torrenciales lluvias que nos dejó la tormenta Norma durante estos últimos días en Culiacán. En esta ocasión tocó el turno, como parece ser costumbre, al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, a quien en redes sociales le mandan decir que, por más que presumió un programa de intenso bacheo en la ciudad, nuevamente tendrá que sacarles la vuelta a los baches. Ciertamente, después de las prolongadas lluvias que se dejaron sentir, el mayor riesgo en las vialidades es que el asfalto que habían puesto se ha levantado.

Exhorto para el alcalde. Desde el Congreso de Sinaloa, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública aprobaron ayer un exhorto dirigido al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien de gira fuera de Sinaloa ha pretextado no poder combatir la violencia debido a la falta de policías municipales. El llamado de los legisladores es a que haga una propuesta para buscar los mecanismos necesario que permitan captar y formar nuevos elementos, pues consideran que los más cómodo es evadir la responsabilidad atribuyendo el problema a un déficit de más de 300 agentes, pero sin plantear alguna estrategia para incrementar el número de policías. El exhorto fue hecho por Mario Rafael González, presidente de dicha comisión, quien fue respaldado por los legisladores morenistas Juan Ramón Torres Navarro y Jesús Ramón Monreal Cázarez, secretario y vocal de la comisión.

Llamado al gobernador. Ya que nos referimos a los diputados, este martes el diputado Jesús Ramón Monreal respaldó un llamado al Gobierno estatal a que agilice la entrega de apoyos a las familias damnificadas tras la tormenta Nora en el sur y centro de Sinaloa. Pero fue más allá el legislador al sugerir al mandatario estatal que cancele de inmediato los conciertos y gastos de publicidad, para que este dinero sea utilizado en la compra de apoyos de calidad, colchones, abanicos y artículos de primera necesidad, para entregarlos a los afectados por las intensas lluvias a la brevedad. También propuso al gobernador hacer las modificaciones presupuestales necesarias para reparar puentes, carreteras y demás infraestructura dañada; pero, con todo y lo atinado del llamado, lo que olvidó el morenista fue recordar que para todo eso existía un Fondo Nacional de Desastres (Fonden), el cual fue desaparecido por legisladores federales de su mismo partido, a propuesta del titular del Ejecutivo.

Recorrido por Eldorado. De visita en la comunidad La Flor, sindicatura de Eldorado, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro acompañó al gobernador Quirino Ordaz Coppel para supervisar las afectaciones que ocasionó en esta zona la tormenta Nora. Y aunque los afectados los recibieron con el agua casi a las rodillas, ellos no se mojaron los pies, le sacaron la vuelta, como a los baches.