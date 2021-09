Entre sonrisas y llanto, regresan a clases. Niñas y niños sonrientes, muchos contentos, otros más somnolientos e incluso con llanto, esa fue la tónica ayer durante el regreso a clases presenciales de un amplio sector de la educación básica en la ciudad, incluida la primaria Hermanos Flores Magón, en la colonia Buenos Aires. A nivel estatal, son más de mil planteles y casi 140 mil alumnos los que vivirán el reto del regreso al aula en medio de la pandemia, un reto que recae mayormente en maestros y maestras, y cuyo éxito habrá de impactar en los propios niños y en sus padres, porque no hay que olvidar que, si alguno de ellos enferma, la Sepyc ni la Secretaría de Salud se harán responsables, ellos ya se lavaron las manos por adelantado. Que, si es necesario reactivar las clases presenciales, sí; pero saber si es oportuno, esa es otra historia.

No fluye la información en Salud. Ayer, reconoció el doctor Efrén Encinas Torres que la Secretaría de Salud no tiene registrados ninguno de los ocho casos de hongo negro que confirmó antier la autoridad del Hospital Civil. El funcionario estatal insistió en que ellos solo tienen documentados cuatro casos, de los cuales, dos pacientes fallecieron y los otros dos se recuperan. Incluso aseguró que este problema de salud ha existido desde hace mucho tiempo y el personal médico sabe cómo tratarlo. Aprovechó para pedir a las autoridades institucionales del sector de la salud que, si cuentan con casos de hongo negro, los reporten ante la plataforma oficial y los reporten al área de Epidemiología. Ojalá le hagan caso.

¿Será la visita del adiós? El presidente Andrés Manuel López Obrador estará nuevamente de gira por Culiacán el próximo domingo 12 de septiembre, y así lo confirmó ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Detalló que el mandatario federal vendrá a inaugurar el nuevo Hospital General, el Pediátrico y el Centro de Salud Urbano, espacios que están siendo equipados y que hoy serán supervisados por el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer. Para Ordaz Coppel, esta visita de AMLO es muy positiva, pues refrenda el compromiso adquirido por el presidente para equipar estos espacios. Los que saben de política afirman que esta gira presidencial podría ser la última que le toque atender al actual gobernador.

No hay peor intento que el que no se hace. El diputado local priista Jesús Armando “Kechu” Ramírez pidió al gobernador elector, Rubén Rocha Moya, no desaparecer la Secretaría de Innovación, área habilitada por la actual Administración de Quirino Ordaz, pero que el morenista ha dicho que la eliminará por grande e innecesaria, pues aseguró que con una coordinación basta. En sus intentos por convencer al próximo mandatario estatal, el legislador priista invita a no echar en saco roto los avances tecnológicos del Gobierno, que desde la Secretaría de Innovación han sabido implementar lo necesario para un Gobierno más digital y electrónico en sus servicios a la ciudadanía.

Estrada Ferreiro y su donativo. Sorpresivo resultó que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no asistiera al acto oficial de arranque del ciclo escolar 2021-2022, realizado este jueves en la escuela primaria Hermanos Flores Magón, en la colonia Buenos Aires, aquí en la capital sinaloense. Lástima por él, pues la directora del plantel se dirigió a él en una forma amable, como si hubiera asistido, pero no.

Después del mediodía, el munícipe reapareció en su cuenta en Facebook, desde el centro de acopio instalado en Palacio Municipal, adonde acudió para entregar un donativo de manera personal, en compañía de su esposa.

En su mensaje, Estrada Ferreiro invitó a la ciudadanía a que se sumen a esta causa en beneficio de las familias damnificadas por los efectos de la tormenta Nora; también convocó a dueños de supermercados y tiendas de autoservicio para que ayuden.