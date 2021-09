No se mete en camisa de 11 varas. A pesar de la preocupación en el tema de la seguridad para las mujeres debido al preocupante incremento en la incidencia de feminicidios en Culiacán, pues tan solo el jueves apareció una jovencita asesinada con saña, el gobernador electo Rubén Rocha Moya no quiso emitir declaración alguna cuando se le preguntó este fin de semana en qué se ha fallado, por parte del Gobierno, para frenar este tipo de delitos en Sinaloa. El morenista, quien tomará protesta el 1 de noviembre, bateó la pregunta al responder que mejor habría que preguntar a los responsables de esta tarea, al propio gobernador incluso. Lo que sí dijo es que durante su Gobierno habrá mucha seguridad y bienestar para todas las mujeres, aunque no entró en detalles.

Hasta que estrenaron algo. Durante la inauguración y entrega del nuevo Palacio Municipal en Navolato, el gobernador Quirino Ordaz Coppel elogió al alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo. Ahí en el evento le dijo: “Son tantas las broncas que tienes todos los días, la chamba. Dejas a veces cosas importantes por atender lo urgente”, para luego hacer la entrega formal del inmueble en el que se invirtieron alrededor de 110 millones de pesos.

El mandatario estatal aseguró que se trata de un edificio moderno que permitirá mejorar la atención a la ciudadanía, también consideró que es un beneficio para los trabajadores que desde ahora en adelante podrán rendir más y ser más eficientes en este reconfortante espacio, un lugar cómodo que también dará más orgullo a los pobladores, afirmó. “Un nuevo palacio municipal en estos tiempos es un antes y un después”, aseguró Quirino Ordaz Coppel, y seguramente así será, pues esta es quizás la última obra que se entregue en el municipio, pues a partir de noviembre próximo los navolatenses serán gobernados por una mujer de Morena, Margoth Urrea, lo que sin duda marcará un antes y un después también en lo político.

Sobre el destino de Eliazar Gutiérrez, no se sabe aún, y menos luego de la serie de problemas que trae encima con sus gobernados, quienes a cada rato se quedan sin agua.

Los arranques del alcalde navolatense. De ser ciertas las acusaciones que le hacen al alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, a quien el síndico de Villa Juárez, Bogar Diarte, señala de simular cortes de energía eléctrica y descomposturas en los sistemas de bombeo en esta sindicatura y otras, con la finalidad de obligar a los pobladores a ponerse al corriente con el pago de agua, sería además de una conducta tipo vandálica, una grave violación a los derechos humanos de los navolatenses, tanto de los deudores como de quienes sí están al corriente en el pago del servicio pero pagan por culpa de terceros.

Eliazar ha dicho que la interrupción del suministro de agua se debe a la falta de pago por parte de los usuarios a la Junta de Agua, cuyos adeudos impiden a la paramunicipal hacerle frente a los compromisos de pago ante la Comisión Federal de Electricidad, que es quien a final de cuentas les corta el suministro de energía en los sistemas de bombeo.

A prácticamente dos meses de entregar las riendas del Ayuntamiento, el alcalde de Navolato, dice el síndico de Villa Juárez, no responde llamadas ni atiende los problemas que surgen en las comunidades, conducta que atribuyen a un desinterés por la cercanía de su salida.

Quinto y último informe de Gobierno. Todo está listo para que hoy el gobernador Quirino Ordaz acuda al Congreso de Sinaloa a entregar su último informe de Gobierno. El evento está previsto a las 11:00 horas. Ya los 40 diputados locales están convocados, solo falta esperar a ver quiénes acompañan al mandatario estatal. Los que sí es un hecho es que el Salón Constituyentes, en donde se llevará a cabo la ceremonia, habrá un estricto control, al menos eso advirtió la diputada panista Roxana Rubio, esto para atender los protocolos sanitarios por la covid-19. Ya veremos.