La Glorieta

Falta de capacitación. La incapacidad de algunos elementos de la Fiscalía General del Estado llevó a acusar a un grupo de mujeres que buscan a sus hijos y otros familiares desaparecidos de que habían sembrado los restos de una persona en una fosa clandestina con el fin de que les dieran dinero. Un investigador de la unidad de Homicidios Dolosos, cuyo trabajo es investigar independientemente de quien se trate la víctima, ofendió a integrantes de algunos colectivos de búsqueda al decirles que por algo se habían llevado y desaparecido a sus hijos, lo que dejó de manifiesto la falta de capacitación en los temas de derechos humanos. El que un investigador suponga que algunas rastreadoras, entre ellas de Voces Unidas por la Vida, tienen restos humanos y diversas prendas escondidas en algunos sitios y los sacan para ir a sembrarlas a las fosas, es algo indigno, sobre todo que estas mujeres, al igual que las de otros colectivos, andan haciendo el trabajo que a ellos les corresponde hacer. Si existen estos grupos, es debido a la incompetencia de las autoridades. Tiene razón la presidenta de Voces Unidas por la Vida al decir “ya basta del maltrato por parte del personal de la Fiscalía, ya basta de que no hagan su trabajo, que es localizar a los desaparecidos, y que, al ser encontrados los restos de una víctima, en vez de brindar todo el apoyo para identificarla y regresarla a sus familiares, dude del trabajo y esfuerzo de quienes la encuentra”. Ya es hora de que el fiscal, Juan José Ríos Estavillo, dé un informe de cómo se está trabajando en el caso de los desaparecidos y que explique por qué hay personal bajo su mando que se molestan cuando encuentran los restos de alguno de ellos.

Promesa incumplida. Por quedar bien ante la ciudadanía, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, en días pasados, en conferencia de prensa, se comprometió a pagar a la brevedad la prima de jubilación a algunos agentes de la Policía Municipal que están enfermos, pero esa promesa solo ha quedado en discurso. Su secretario particular, Érick Herrera y Cairo, quien ha fungido como intermediario, está quedando muy mal, pues no ha cumplido con el pago que ha prometido en varias ocasiones a los agentes. En este caso, independientemente del conflicto que tiene el alcalde con los policías jubilados que demandan el pago de una prestación a la que tienen derecho, le guste o no, es cuestión de humanidad. Es inconcebible que elementos que dedicaron la mayor parte de su vida a proteger a la ciudadanía, hoy estén en el desamparo y enfrentándose a la insensibilidad de Estrada Ferreiro, quien debería ser el principal interesado en apoyarlos. El problema del alcalde es que está encaprichado en no pagar, y todo porque los agentes se niegan a que les quite el 30 por ciento de lo que les corresponde. Mientras el alcalde se niega a entregar un dinero que no es suyo, le esta mandando un mensaje a los agentes municipales y a sus familias lo que les espera durante su mandato si se jubilan o mueren. Ya es hora de que en este tema intervenga la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque el pleito entre el primer edil y policías jubilados está dañando a personas enfermas y sus familias, y eso no puede permitirse.

Sacan el cobre. Como ya se van y no andan en campaña, los diputados no respondieron al llamado del secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, de donar una parte de su salario para los damnificados de Nora. La excusa de algunos fue que andaban apoyando por su cuenta, lo que no se les cree porque, si algo les gusta es presumir lo que andan haciendo, y muchos no se han tomado las selfis repartiendo las despensas u otros apoyos. Así es esto de la política. Si fueran campañas, podríamos ver a los diputados con licencia o aspirantes con el agua hasta la cintura en las zonas inundadas; pero como no, por desgracia no les conmueva la desgracia de muchas familias. En fin, así ha sido siempre la política: la mayoría de los aspirantes apoyan con la intención de tener un voto, pero cuando no lo necesitan, le dan la espalda al pueblo.