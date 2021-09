¡Hay tiro! El titular del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, Ricardo López Chávez, no solo rechazó favorecer la impunidad luego de que un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso a un detenido en los hechos ocurridos el 2 de agosto en Elota, cuando agentes preventivos se enfrentaron a un grupo de presuntos armados, abatiendo a uno de ellos, sino que, además, el argumento es que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General del Estado en manos de Juan José Ríos Estavillo, no acreditó con datos de prueba la participación del detenido en los hechos.

Adeudos en Navolato, una bola de nieve. La cultura del ‘no pago’ del agua por parte de un amplio sector de Navolato, particularmente en las sindicaturas de Villa Juárez y Altata, se ha convertido en una enorme bola de nieve que ha terminado por arrollar a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan), misma que está sumida hasta el cuello con un adeudo de al menos 11 millones ante la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior fue confirmado por el propio alcalde, Eliazar Gutiérrez Angulo, quien afirma que por más que intentaron cumplir el compromiso de pago ante la paraestatal, abonando 160 mil pesos diariamente, esto fue imposible y solo lograron acabalar 50 mil diarios durante casi un mes, cantidad que fue insuficiente y llegó el momento en que no pudieron dar más, incluso no pudieron cubrir el recibo más reciente por un millón 700 mil pesos, situación que ocasionó el corte de energía en el sistema de bombeo de Altata y por consecuencia se quedaron sin agua cientos de familias. Habría que recordar que ciertamente el suministro de agua es un derecho que tienen los habitantes, pero deben saber también que esto no les exime de cumplir con sus obligaciones, y una de ellas es precisamente cubrir el pago del recibo del agua.

Utilizan la transparencia como bandera, pero la incumplen. Así es la tónica con la mayoría de los partidos políticos y sindicatos, los entes más opacos no solo en el país, sino también en Sinaloa, de acuerdo con el reciente informe que la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) entregó ayer al Congreso de Sinaloa, ahí donde predominan los legisladores morenistas, seguidos de los priistas, curiosamente los dos partidos más opacos o renuentes a responder a las solicitudes de información que les realiza la ciudadanía. Pero no crea que son los únicos, también destacan sindicatos como el de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Culiacán, el de trabajadores del estado y los de las juntas de agua potable de Guasave y la capital sinaloense. Y aunque desde el Congreso, la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio, reiteró la importancia de que todos los entes que reciben recursos públicos deberían transparentarlos, en la práctica no ocurre al cien por ciento. Y no vamos muy lejos, ahí mismo, en el Congreso, los diputados han hecho barbaridad y media al reportar como “gastos para el desempeño de su función”, pero con facturas por compra de bóxers y calcetines, sin que estos apliquen.

Preparados. Los pescadores del municipio de Angostura se encuentran preparando todas sus artes de pesca con el fin de estar listos para el levantamiento de la veda, la esperanza de una buena zafra llevó a los hombres del mar a establecer medidas desde hace dos meses con la vigilancia ante la pesca furtiva, la cual arrojó resultados para la detención de este tipo de situaciones, avance que el director de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, Rudecindo Obeso Lugo, anunció como grandes avances. Ahora la petición que los pescadores es adelantar la fecha para el levantamiento de la veda de camarón, acción que a decir de él se sumará hasta que se logre el acuerdo definitivo. Mientras sean peras o manzanas con la definición de la fecha se espera que en este año sí haya apoyos para el diésel y el pago del empleo temporal.